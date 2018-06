32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.



Südkorea – Mexiko 1:2

Wer hätte gedacht, dass der Weltmeister sich mal ernsthaft Gedanken um seine Vorband machen muss? Denn nach der Auslosung schien das Spiel Südkorea gegen Mexiko nicht mehr zu sein als dieses lästige Füllmaterial der Vorrunde, das halt weggeknuspert werden muss. Doch nun, nach der Pleite im Auftaktspiel, mussten die Deutschen durchaus schauen, was die anderen aus der Gruppe F so treiben, vor dem eigenen Schicksalsspiel gegen Schweden. Daumendrücken für Südkorea, damit die Mexikaner nicht noch weiter enteilen – das freut natürlich den Paten der Asiaten.

Denen ist das deutsche Schicksal ziemlich wumpe, sie spielen schon für sich selbst um alles. Eine Niederlage gegen den Teutonenbezwinger und schon wartet daheim wieder die Süßigkeitenschmach. Bereits 2014 wurden die Taeguk Warriors bei ihrer Rückkehr in die Heimat mit "yeot" beschmissen, was Bonbon heißt, aber auch so etwas wie "fuck you". Das wollen sie sich ganz offensichtlich nicht noch einmal antun und agieren deutlich aufgeweckter als bei ihrem von Versagensangst bestimmten Auftritt im ersten WM-Spiel gegen Schweden. Heung Min Son und Hee Chan Hwang können endlich als das agieren, was sie sind, nämlich schnelle, trickreiche Stürmer. In der 21. Minute, als sich der Weltmeister bereits den entscheidenden Gegenstoß der Mexikaner einfing, hat Son sogar eine veritable Dreifachchance.

Zwar spielen die Mexikaner zunächst mehr als doppelt so viele Pässe, aber so lernen auch sie die dunkle Seite des Ballbesitzfußballs kennen: Die prozentuale Hoheit über das Spielgerät bedeutet nämlich gar nichts, wenn man es nicht in die gefährlichen Zonen hineingepasst bekommt und dem Gegner dies im Gegenzug mit wenigen schnellen Anspielen gelingt. Es gibt also durchaus Hoffnung für die gekonnt konternden Südkoreaner – bis ihnen das Spiel durch ein Unglück in Halbzeit eins und eine Fehlentscheidung in Halbzeit zwei entgleitet.



Wichtigeres als Fußball

Wie schon gegen Schweden bringt sie ein Elfmeter um den Lohn all des schnellen Gewusels: Hyun Soo Jang springt der Ball bei einer klärenden Grätsche im Strafraum an die Hand – den fälligen Elfmeter verwandelt Carlos Vela sicher. Gegentore nur durch Strafstöße zu kassieren – wofür ist das ein Zeichen? Für eine an sich gute Verteidigung? Oder für Blödheit im entscheidenden Moment? Der Pate entscheidet sich für einen Kompromiss: Es ist der Übereifer, den man dem fleißigen Spiel der Warriors halt immer ansieht.

Für das erste Feldgegentor bei dieser WM können die Unglücksraben aber wirklich nix: Hirving Lozanos Balleroberung in der 66. Minute an der Mittellinie ist ein klares Foul. Doch das Spiel läuft weiter und Javier Hernández Balcázar, genannt Chicharito, das Erbslein, gibt den Südkoreanern mit seiner souveränen Vollendung des Konters einen bitteren Vorgeschmack auf den Hagel kleiner runder Dinger, der sie nun zu Hause erwarten wird.

Wie es sich für eine derart pflichtbewusste Nation wie Korea gehört (einige der Spieler heben sogar beim Abspielen ihrer Hymne die Hand zum zackigen Gruß, weil sie gerade ihren unvermeidlichen Militärdienst ableisten), rennen sie auch in nunmehr aussichtsloser Lage immer weiter in Richtung des Tores von Guillermo Ochoa. Doch erst zwei Minuten vor Schluss werden sie für ihren unermüdlichen Eifer endlich belohnt: Mit einem wunderbaren Schlenzer ins lange Eck beweist Heung Min Son, dass er völlig zu Recht nicht nur in Südkorea als Stürmer weltberühmt ist.

Alles deutsche Daumendrücken für die Vorband hat nicht geholfen. Doch weit oben auf der Ehrentribüne lächelt milde Moon Jae In, Südkoreas Präsident. Der Mann weiß zu genau, dass es für sein Land zur Zeit um weit wichtigere Dinge geht als um Fußball. Er hat maßgeblich den Prozess angeschoben, an dessen Ende vielleicht eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel steht und ein Friedensvertrag mit dem verfeindeten Bruder im Norden. Was sind gegen so eine historische Wende schon ein paar Niederlagen auf dem grünen Rasen?

Mögen so viel Weitblick und Gelassenheit auch dem deutschen Fußballvolk zuteil werden, egal wie es beim main act des Abends ausgeht.