Lange sah es so aus, als müsste man die junge Mannschaft der Engländer in eine Reihe stellen mit anderen Strauchlern unter den Turnierfavoriten. Diese hatten sich gegen vermeintlich schwächere Gegner schwer getan und waren sieglos geblieben: Argentinien schwer gegen Island, Brasilien schwer gegen die Schweiz, Deutschland sehr, sehr, sehr schwer gegen Mexiko.

Aber diese Reihenbildung wäre nicht gerecht gewesen. England tat sich zwar, nach einer recht fröhlichen Startviertelstunde mit Führungstreffer, auch schwer gegen Tunesien – soweit stimmt die Parallele. Aber es kam (abgesehen von den Mücken, die als fliegende Flitzer in Millionenzahl das Stadion stürmten und die Fußballakteure austanzten) etwas Unschönes dazu.

Während die südamerikanischen Topfavoriten und insbesondere Deutschland am eigenen Unvermögen scheiterten, wäre bei den Engländern ein Diebstahl zumindest hinzugekommen. Und das Spiel hätte deswegen fast als Farce geendet.

England war besser

Dem Gegner aus Nordafrika darf man zugutehalten, in der ersten Hälfte nicht nur Beton angerührt zu haben. Sie störten früh und frech den Spielfluss der Briten und brachten ihn in der zweiten Halbzeit gar zum Erliegen. Aber mindestens so deutlich muss man sagen: England ohne drei Punkte am Montagabend wäre das Opfer eines unfähigen Schiedsrichterteams gewesen. Drei krasse Fehlentscheide bei Szenen im Strafraum sind nach Einführung von Videoschiedsrichtern zu viel: Trotz der Unterstützung im Hinterzimmer lief die Partie darauf hinaus, von den Unparteiischen entschieden zu werden.