Mitfavorit Frankreich steht im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Nach einem 1:0-Sieg gegen Peru hat das Team sechs Punkte und führt die Gruppe C vor Dänemark (4) und Australien (1) an. Peru ist in dem Turnier bislang tor- und punktelos und damit bereits ausgeschieden.

Frankreich hatte von Beginn an zahlreiche Tormöglichkeiten, das 1:0 fiel dennoch erst in der 34. Minute durch Kylian Mbappé. Mit seinem Treffer ist er der jüngste Torschütze eines WM-Turniers. Der Spieler von Paris Saint-Germain war exakt 19 Jahre, sechs Monate und einen Tag alt. Damit übertraf er David Trezeguet, der 1998 gegen Saudi Arabien im Alter von 20 Jahren und 246 Tagen traf.



Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte vor der Partie zwei personelle Änderungen vorgenommen. Davon betroffen waren der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé und der Bayern-Profi Corentin Tolisso, für die Olivier Giroud und Blaise Matuidi in die Startelf rückten. Beim Gegner stand der einstige Bayern- und HSV-Angreifer Paolo Guerrero diesmal in der Startelf, dessen Dopingsperre kurz vor der WM ausgesetzt worden war.

Die hochgehandelten Franzosen fanden gegen den Außenseiter aus Peru nur schwer in ihr Offensivspiel. Einzig Abwehrspieler Raphael Varane war in der 14. Minute der Führung wirklich nahe.

Die Peruaner hielten zunächst mit großem Kampfgeist dagegen und hätten ihren Fans in der 31. Minute fast den ersten WM-Torjubel seit dem 22. Juni 1982 beschert. Doch Guerrero scheiterte an Frankreichs Keeper und Kapitän Hugo Lloris.

Ausgerechnet der noch vor der WM kritisierte Paul Pogba leitete die Führung der Franzosen mit einer Balleroberung und einem klugen Pass auf Olivier Giroud ein. Den gehaltenen Schuss von Giroud landete bei Mbappé, der den Ball aus kurzer Distanz nur über die Linie drücken musste.

Die Peruaner leisteten weiter Gegenwehr und drängten nach der Halbzeit auf den Ausgleich. So traf Pedro Aquino (50.) mit einem sehenswerten Distanzschuss das Lattenkreuz. In der Schlussphase warf Peru nochmal alles nach vorn. Doch die fehlende Durchschlagskraft wurde dem Team am Ende zum Verhängnis.