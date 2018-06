Die Welt spielt Fußball und blickt auf Russland. Bevor der Sport losgeht, widmen wir diesem großen, vielfältigen, komplizierten und oft missverstandenen Land einen Schwerpunkt. Am Mittwoch hatte Steffen Dobbert argumentiert, weshalb man die WM boykottieren sollte. Hier lesen Sie das Contra: Warum ein Boykott nichts bringt.



Charles Cunningham Boycott hatte es nicht leicht. Boycott war Brite, lebte aber in Irland, das wäre selbst heute noch eine heikle Angelegenheit. Ende des 19. Jahrhunderts aber war alles noch schlimmer, die Briten beuteten als Gutsverwalter die landlosen irischen Bauern aus, wo sie nur konnten. Boycott jedenfalls tat sich in dieser finsteren Zeit als besonders finsterer Typ hervor. So sehr, dass die Iren sich etwas überlegten und sich irgendwann weigerten, für ihn zu arbeiten, von ihm zu kaufen oder an ihn zu verkaufen. Boycott musste das Land verlassen und gab dem Druckmittel seinen Namen.

Wenn in diesen Tagen von einem Boykott gesprochen wird, dann geht es nicht um irische Besitzlose, die einen Menschenschinder loswerden wollen, sondern um Fußball. Das überrascht zunächst, weil Fußball ja alle mögen. Aber so einfach ist die Sache dann doch nicht. Fußball ist natürlich auch politisch, weil alles politisch ist. Und deshalb wollen einige Politiker nicht zur WM nach Russland reisen und selbst Zuschauer überlegen, dieses Mal einfach nicht einzuschalten.



Gründe, sich beim Gedanken an die WM im Russland von Wladimir Putin unwohl zu fühlen, gibt es genug. Viele hat mein Kollege zusammengetragen, der auch ankündigte, die WM boykottieren zu wollen (obwohl er Fußball liebt, was man daran erkennt, dass er trotz dreier Kreuzbandrisse noch immer Fußball spielt, als wäre der Teufel hinter ihm her).



Nun ist Abschalten eine hehre Idee, es stellt sich nur die Frage, wem dadurch geholfen ist. Vor allem wohl dem eigenen Gewissen. Das ist nicht nichts. Aber dass Putin den modernen Boycott gibt und bedröppelt das Land verlässt, ist eher unwahrscheinlich. Wenn Großbritannien und Island wie beschlossen keine Politiker zur WM schicken werden, wird darüber vielleicht auf Diplomatenbällen diskutiert, Igor aus Nowosibirsk dürfte das herzlich egal sein. Und selbst wenn diese WM ohne Fernsehzuschauer oder gar ohne die besten Nationalmannschaften stattfinden würde, wäre das ein großes Ding, aber würde es etwas an der Politik von Wladimir Putin ändern? Würde der russische Präsident seine Schergen aus der Ostukraine zurückziehen, wenn die Fanmeile am Brandenburger Tor leer bliebe? Eher nicht.

Ein Boykott ist immer das Gegenteil von Diplomatie

Doch es gibt noch einen anderen, viel bedeutenderen Grund, warum ein WM-Boykott, wie auch immer er aussehen mag, die falsche Antwort auf Putin ist: Boykotte grenzen aus, sie teilen ein in gut und böse. Ein Boykott hat immer etwas Konfrontatives. Ein Boykott ist passiv, aber aggressiv. Ein Boykott ist eher Trump statt Obama.



Ein Boykott ist immer auch eine vertane Chance, Einfluss zu nehmen, ist also das Gegenteil von Diplomatie. Aber genau die braucht es. Mehr und immer wieder. In einer Zeit, in der wieder mehr Mauern auf- statt abgebaut werden, sollten wir miteinander reden, statt uns den Rücken zuzudrehen. Zumal der Westen Russland braucht und umgekehrt.

Es darf bezweifelt werden, dass die Olympia-Boykotte 1980 und 1984 wirklich das Ende des Kalten Krieges beschleunigt haben. Womöglich war es das genaue Gegenteil dessen, der Wandel durch Annäherung. Und so kitschig es klingt: Für genau diese Annäherung ist der Sport heute besser geeignet als vieles andere.

Gäste bringen eine neue Sicht ins Land

Dieses Argument des ach so Völker verbindenden Sports wird gerne belächelt. Oder gar kritisiert, weil es eben auch die großen Sportverbände stets benutzen, um ihre schamlose Geschäftemacherei, Korruption und andere Sauereien zu legitimieren (die im Übrigen der einzig echte Grund für einen Boykott wären, weil der Sport sich seine Chance, etwas zu bewegen, genau dadurch kaputt macht). Aber nur, weil ein Argument auch von zweifelhafter Seite benutzt wird, muss es ja nicht schlecht sein.

Angenommen, ein Russe trifft während der WM in einer Kneipe auf Fans aus Deutschland, Frankreich oder England. Sie kommen ins Gespräch, streiten darüber, ob Messi oder Ronaldo der bessere Fußballer ist, schwärmen für Manuel Neuer und reden irgendwann eben auch mal über anderes. Der Deutsche könnte dem Russen erzählen, dass er die Annexion der Krim blöd findet, der Franzose, dass es doch eigentlich kein Problem ist, wenn Homosexuelle heiraten und der Engländer, dass es ihn irgendwie wundert, dass in seinem Land jemand mit russischem Nervengift vergiftet wurde. Positionen, die der russische Gastgeber so eher selten hört, weil sie im russischen Fernsehen eben nicht vorkommen. Die ausländischen Gäste bringen eine neue Sicht ins Land. Den einen oder anderen Gastgeber könnte das zumindest zum Nachdenken anregen.