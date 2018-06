Die Gewinner:

Thomas Hitzlsperger und Christoph Kramer

Der ARD-Experte Thomas Hitzlsperger befand sich schon beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien in bestechender Frühform. Im Hinblick auf Oliver Kahn, dem neuen Torwarttrainer der Saudis, sagte er: "Sie machen, was sie am liebsten machen, sie verpflichten deutsche Abwehrsysteme." Vor dem zweiten deutschen Gruppenspiel gegen Schweden legte der ehemalige Nationalspieler nach: "Sie spielen wie Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und abwarten, was passiert." Weniger lustig, dafür eloquent und erfrischend scharfsinnig agierte im ZDF sein Expertenkollege Christoph Kramer. Für ihn ist nach der Vorrunde Schluss, leider. Der Trainingsauftakt von Borussia Mönchengladbach am 1. Juli genießt Priorität. Kramer begleitete die WM damit ebenso lange wie sein Teamkollege Matthias Ginter.

Elfmeter

Schon in der Vorrunde wurde ein WM-Elfmeterrekord aufgestellt. 24-mal zeigten die Schiedsrichter nach 48 von 64 Partien auf den Elfmeterpunkt, 19 Tore wurden so erzielt. Die vorherige Bestmarke lag bei 18 Strafstößen, erreicht bei den Endrunden 1990, 1998 und 2002. Der plötzliche Anstieg liegt nicht an vermehrter Fallsucht oder größerer Unsportlichkeit der Spieler, sondern am erstmals eingesetzten Videobeweis. Mit seiner Hilfe werden mehr Fouls im Strafraum entlarvt als jemals zuvor, aber auch strittige Handspiele häufiger als elfmeterwürdig angesehen. Als neutraler Zuschauer konnte man sich darüber nicht beschweren. In einer torarmen Gruppenphase musste man die Treffer feiern, wie sie fallen.

Senegalesische Fans

Ob in den russischen Stadien oder auf den Straßen Moskaus: Die senegalesischen Anhänger waren nicht zu überhören. Das rhythmische Trommeln gehörte zu den Fans wie der maskuline Artikel vorm Namen des Landes – DER Senegal. Nicht nur während des Spiels, sondern auch nach Abpfiff benahmen sich die Senegalesen vorbildlich. Nach den Spielen gegen Polen und Japan räumten die Fans die Tribüne auf und warfen ihren Abfall in große Müllsäcke. Am letzten Spieltag schieden die Löwen von Teranga unglücklich aus, weitergetrommelt wurde trotzdem.

Der Videobeweis

Zur historischen Premiere kam es beim Spiel Australien gegen Frankreich. Joshua Risdon brachte Antoine Griezmann im Strafraum zu Fall, der Schiedsrichter Andrés Cunha begab sich zur Seitenlinie und zeigte nach Betrachtung der Wiederholungen auf den Elfmeterpunkt. Es war die erste Schiedsrichterentscheidung in der WM-Geschichte, die mithilfe des Videobeweises getroffen wurde. Entgegen der Befürchtungen im Vorfeld sorgte der Einsatz des Video Assistant Referee (VAR) noch nicht für die große Aufregung, wie man es aus der Bundesliga gewöhnt ist. Die Eingriffsschwelle der Videoschiedsrichter ist hoch, strittige Entscheidungen sollen größtenteils dem Schiedsrichter auf dem Platz überlassen werden. Empört wurde sich über den Videobeweis in der Regel, wenn er nicht zum Einsatz kam. Insgesamt leisten die Videoschiedsrichter gute Arbeit. Ob sie tatsächlich in kompletter Schiedsrichtermontur vor ihren Bildschirmen sitzen müssen, sei dahingestellt. Das Schuhwerk wird leider nicht eingeblendet, wir hoffen dennoch auf klackernde Stollen im Moskauer VAR-Kreml.

Ante Rebić

Vermutlich hat Ante Rebić seit dem DFB-Pokalfinale nicht mehr aufgehört, zu laufen. Wie schon in Berlin bewegte sich Rebić in Russland auf dem Feld permanent im Vollsprint. Das lässt sich eigentlich über die gesamte kroatische Mannschaft sagen, die sich mit hoher Laufbereitschaft und einem herausragenden Mittelfeld zum Gruppensieger aufschwang und ohne Punktverlust blieb. Beim berauschenden 3:0 gegen Argentinien gelang Rebić der wichtige Führungstreffer. Ein missglückter Pass vom argentinischen Torhüter landete bei Rebić, der sich für die anspruchsvollste aller Varianten entschied und aus der Drehung zum Seitfallzieher ansetzte. Ein Tor, wie es nur jemand schießt, dem gerade alles gelingt.

Vorzeitig ausgeschiedene Mannschaften

Ja, tatsächlich. Lobend erwähnt seien an dieser Stelle jene Mannschaften, die schon nach dem zweiten Spieltag keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatten. Statt in Gedanken den anstehenden Sommerurlaub zu planen, spielten sie weiterhin mit einer Leidenschaft, die einen Achtelfinaleinzug verdient gehabt hätte. Marokko ärgerte im dritten Gruppenspiel Spanien, erst ein Tor in der Nachspielzeit sicherte den Iberern den Gruppensieg. Auch die Peruaner boten ihren mitgereisten Fans mit einem 2:0-Sieg gegen Australien einen feierwürdigen Abschluss. Und Tunesien erkämpfte sich den ersten WM-Sieg seit 1978 gegen die ebenfalls bereits ausgeschiedenen Panamaer.