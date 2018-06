Was kann er?

Sich unsichtbar machen, nur um dann mit einem Pass aus dem Fußgelenk die gegnerische Abwehr ins Chaos zu stürzen. Er bereitet so viele Tore vor, dass es in England verschiedenste Assist-Witze über ihn gibt, so heißt es nicht mehr "Can I assist you?" sondern "Can I Ozil you?". Einer von Löws Lieblingsspielern. Niemand führt die Kugel so sanft am Fuß wie er. Bei Özil möchte man gerne Ball sein.

Was kann er nicht?

Selbst Tore schießen. Auch den Vorwurf, in wichtigen Spielen unterzugehen, bleibt er einen Gegenbeweis schuldig. Schlich etwa nach Arsenals Aus in der Europa League mit hängenden Schultern vom Platz. Und fest steht: Niemand kann so gut die Schultern hängen lassen wie Mesut Özil. Scheint zudem Despoten zu mögen.