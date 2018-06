Ein paar Logos waren irgendwie schon immer da. Das von Coca-Cola etwa, das schon seit Ewigkeiten auf den Banden von Fußball-Weltmeisterschaften prangt, obwohl das klebrige Zuckerwasser mit sportlichen Höchstleistungen eher wenig zu tun hat. Andere Bandenwerbung wirkt auf den europäischen TV-Zuschauer eher fremd. Hisense, Vivo, Mengniu und Wanda schaffen es quasi über Bande in Wohnzimmer und Kneipen auf der ganzen Welt. Alle vier Konzerne kommen aus China. Sie stehen dafür, dass sich bei der Fifa in den vergangenen Jahren einiges verändert hat.



Die Wanda-Group etwa ist einer von sieben chinesischen Sponsoren bei dieser Weltmeisterschaft und der erste offizielle Fifa-Partner aus der Volksrepublik. Aus keinem anderen Land stammen mehr WM-Unterstützer. Das mag zunächst nicht überraschen, schließlich ist China das bevölkerungsreichste Land mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die asiatischen Vertreter auf dem Rasen bei dieser WM aber heißen Südkorea, Japan, Iran und Saudi-Arabien. Womit lässt sich also die chinesische Dominanz am Spielfeldrand erklären?



"Es gibt zwei Entwicklungen, die sich gegenseitig ergänzen", sagt Christoph Breuer, Professor für Sportökonomie an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Die erste ist eine Konsequenz der fortdauernden Skandale bei der Fifa, die zumindest in den westlichen Gesellschaften das Image der Fifa haben negativ werden lassen."



China plant bis 2050 mit dem WM-Titel

Besonders in Europa und in den USA ist die Kritik am Weltverband groß. Zu präsent sind dort die Bilder von Fifa-Funktionären, die aus Züricher Luxushotels abgeführt werden und sich in den USA vor Gericht verantworten müssen. Seit 2010 decken Ermittler die Korruptionsaffären der Fifa auf, die sich in ihrer Absurdität fast überbieten. Der einzige deutsche Sponsor Adidas zahlt zwar immer noch viel Geld an die Fifa, doch mit einem Verband, bei dem ein Funktionär einst Bestechungsgeld auf das Konto seiner 10-jährigen Tochter überweisen ließ, wollen immer weniger Konzerne verbunden werden. Die Fifa-Partner Sony und Emirates verlängerten 2014 ihre auslaufenden Verträge nicht, selbst McDonalds soll eine vorzeitige Auflösung des Vertragsverhältnisses erwägt haben. Der letzte Vertrag mit einem europäischen oder US-amerikanischen Konzern konnte die Fifa 2011 mit dem Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson abschließen. "Dadurch entstehen Möglichkeiten für andere Unternehmen der Welt, diese Plätze einzunehmen", sagt Breuer.



Zum Beispiel die aus China. Dort lockt die Liga schon seit Jahren Fußballstars mit Rekordgehältern, doch die fußballerische Weiterentwicklung ist längst auch von staatlichem Interesse. Präsident Xi Jinping spricht öffentlich davon, bis 2030 eine WM im eigenen Land austragen zu wollen, der Titelgewinn ist bis 2050 eingeplant. "In China sieht man das Geschäftsgebaren der Fifa weniger kritisch. Vielmehr ist die Teilhabe am globalen Fußballzirkus ein politisch-gesellschaftliches Ziel. Daher ist es in diesen Zeiten für chinesische Unternehmen sogar attraktiv, sich als Sponsor zu betätigen", sagt Breuer. "Gleichzeitig gibt es, was Fußball anbelangt, eine starke Kommerzialisierung und einen starken Aufmerksamkeitsschub in China und insgesamt im asiatischen Raum."

Für die Fifa ist die Kaufkraft chinesischer Konzerne wichtiger denn je. Die Suche nach WM-Sponsoren gestaltete sich in den vergangenen Jahren ungewohnt zäh. Die WM in Brasilien war noch ein Bestseller auf dem Sponsorenmarkt, "sold out" hieß es von Seiten der Fifa schon mehr als ein Jahr vor dem Turnier. Vier Jahre später muss die Ernüchterung beim Verband groß gewesen sein, als vor dem Eröffnungsspiel nur 20 der 34 ausgeschriebenen Marketingpakete vergeben waren.



Nächste Herausforderung in vier Jahren

Neben dem beschädigten Image der Fifa ist dafür vor allem die neue Marketingstruktur des Weltverbandes verantwortlich. Vierzehn zusätzliche Sponsorenplätze gibt es im Vergleich zur vergangenen WM, keiner davon fand einen Abnehmer. Neu hinzugekommen sind vor allem Sponsorenpakete für regionale Förderer, die in einer bestimmten Gegend der Welt mit ihrer Anbindung an die WM werben dürfen. Doch kaum jemand möchte so recht. In Asien kommen die drei Förderer aus China, die vier Unternehmen, die in Europa werben, sind in Russland beheimatet. Die Tourismus- und Werbeorganisation Ägyptens ist der einzige regionale Förderer, der nicht in China oder dem WM-Gastgeberland ansässig ist.



In vier Jahren wartet bereits die nächste Herausforderung auf die Marketingabteilung der Fifa. Dann wird Katar 2022 die erste WM in der Weihnachtszeit austragen. Ein Turnier gespielt in Stadien, die von Arbeitern unter menschenunwürdigen Bedingungen errichtet wurden, lässt sich wohl noch schwieriger vermarkten, als jenes in Russland. Gut für die Fifa, dass China noch Großes vorhat.