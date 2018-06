Österreich - Deutschland 2:1 (0:1)

Regen, Gewitter, Hagel und dann auch noch eine Niederlage: In Klagenfurth hat die deutsche Nationalmannschaft bei unwirtlichen Wetterverhältnissen das WM-Testspiel gegen Österreich bestritten und sich vergeblich bemüht. Die Gastgeber, die sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, entschieden die Partie vor 29.200 Zuschauern im Wörthersee Stadion mit einem 2:1 für sich.



Dabei begann das Spiel für das deutsche Team mit einem Tor von DFB-Mittelfeldspieler Mesut Ösil in der 11. Minute vielversprechend. Doch nach der Halbzeitpause zogen die Gastgeber nach: Martin Hinteregger erzielte den Ausgleichstreffer (53. Minute), mit einem Tor von Alessandro Schöpf (69. Minute) ging Österreich in Führung.



Vielleicht lag es ja am Wetter: Hagel, heftiger Regen und Gewitter hatten eine Verzögerung von mehr als 100 Minuten verursacht, sodass das Spiel, statt wie geplant um 18 Uhr, erst um 19.43 Uhr angepiffen werden konnte.



Für einen Spieler aus der deutschen Mannschaft dürfte die Partie gegen Österreich von besonders großer Bedeutung gewesen sein: Nach einer achtmonatigen Verletzungspause stand Manuel Neuer erstmals wieder im Tor, in seinem 75. Länderspiel. Vor dem Spiel hatte auch Oliver Bierhoff, der Manager der deutschen Nationalmannschaft, gesagt: "Wir wollen auch Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Und es geht an erster Stelle auch um Manuel Neuer, dass er sein erstes Spiel hier wieder macht". Der Nationaltorhüter zeigte sich tatsächlich bereit für sein Comeback: Neuer parierte souverän und bewies mit schnellen Reaktionen seine WM-Tauglichkeit.

Insgesamt aber zeigte sich Bundestrainer Joachim Löw unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen." Löw kritisierte, dass sein Team viele Vorhaben nicht umgesetzt habe. "Wir hatten viele Ballverluste, vieles war eigentlich schlecht." Am Montag wird Joachim Löw bekanntgeben, welche Spieler in Russland den Weltmeistertitel verteidigen sollen.



Die Partie gegen Österreich war das erste von zwei Testspielen vor der Abreise der DFB-Mannschaft nach Russland. Am Freitag, dem 8. Juni, tritt Deutschland im zweiten Vorbereitungsspiel gegen Saudi-Arabien an – dann mit dem endgültigen WM-Kader. Im ihrem ersten Spiel der Weltmeisterschaft trifft die DFB-Elf am 17. Juni auf Mexiko.