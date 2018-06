Wie ging es aus?

2:1 für Österreich: Seit 32 Jahren mal wieder ein Sieg der Nachbarn.



0:1 Mesut Özil (11. Minute)

1:1 Martin Hinteregger (53. Minute)

2:1 Alessandro Schöpf (69. Minute)

Feiern die Österreicher zurecht?

Ja schon. Die Deutschen gingen zwar nach einer Fahrlässigkeit früh durch einen Treffer von Mesut Özil in Führung. Trotzdem wurde er ausgepfiffen, offenbar waren nur wenige Erdoğan-Wähler unter den Auswärtsfans. Danach hatte Julian Brandt die beste Gelegenheit für ein weiteres Tor, scheiterte aber knapp. In der zweiten Hälfte übernahmen dann die Österreicher. Sie setzten die DFB-Auswahl früh unter Druck, zwangen sie zu Fehlern am eigenen Strafraum – und waren einfach besser. Bei beiden Gegentoren sah die deutsche Abwehr unsortiert aus, das 1:1 hämmerte Martin Hinteregger nach einer Ecke unbedrängt ins Tor, beim 1:2 stand Außenverteidiger Hector in etwa so richtig wie ein Kölner in Düsseldorf. Der Sieg geht schon in Ordnung.

Warum dauert es mit dem Anpfiff so lange?

Das GTI-Treffen und Uschi Glas: Der schöne Wörthersee ist ein Ort mit zweifelhaftem Ruf. Und dann das: Ein Unwetter setzte den Platz in Klagenfurt unter Wasser. Schiacher Schaß, das hatte uns Roy Black aber immer anders gezeigt. Manuel Neuer erwärmte sich im Unwetter solange, bis Hagelkörner auf seine Augen prasselten. Die Teams kamen und gingen wieder, Schiedsrichter Pavel Královec rückte in den Mittelpunkt. Alles stand auf der Kippe. Mehrfach prüfte Královec auf dem Feld, ob gespielt werden kann, am Ende begleiteten ihn Kameras. Reporter kommentierten mit heiligem Ernst, wie tief sein Stollen in den Boden einsank. Die akustisch schönste Szene war, als ein österreichischer Offizieller vor die Kamera musste, um Updates zu geben. "Pitch inspection" klang bei ihm an wie "Biddsch Ins-Bäkktschn".

Wer hat sich nochmal empfohlen?

Es ist ja so: Von den 27 Spielern müssen am Montag noch vier gestrichen werden, der Pool der Kandidaten umfasst etwa acht bis neun Spieler. Ein Torhüter (Kevin Trapp oder Bernd Leno), ein bis zwei Abwehrspieler und noch jemand aus der Offensive werden nicht mitkommen. Dass die Verteidiger Marvin Plattenhardt und Matthias Ginter gar nicht erst spielten, spricht wohl gegen sie. Stürmer Niels Petersen hatte nach 25 Minuten erst drei Ballkontakte und generell einen schweren Stand. Bei ihm hängt es wohl davon ab, ob Joachim Löw drei Stürmer bei der WM dabei haben will, um einen Engpass wie noch bei der EM 2016 zu vermeiden. Julian Brandt war wie immer wuselig und trickreich, aber ob das reicht? Löw muss bis Montagmittag seinen Kader einreichen. Wäre man gemein, könnte man nach diesem Spiel fragen, ob die Streichliste nicht auch länger sein kann.

Wer empfahl sich eher nicht?

Die beiden Außenverteidiger Kimmich und Hector, doch beide haben ihren Stammplatz ja fast sicher. Kimmich spielte interessante Querpässe im eigenen Strafraum, Hector irrte beim 1:2 herum. Bayerns Sebastian Rudy kam zur zweiten Hälfte, verursachte aber durch einen Abspielfehler die Ecke, die zum 1:1 führte. Antonio Rüdiger war ok, mehr aber auch nicht. Niklas Süle ließ einem in der ersten Halbzeit zweimal kurz die Luft anhalten, das war aber nicht weiter schlimm. Sowieso diente das Spiel, wenn überhaupt, nur noch als Zungenschlag. Die Entscheidungen, die nun fallen werden, dürften eher mit der grundsätzlicheren Ausrichtung von Joachim Löw für das Turnier zu tun haben. Der war nach dem Spiel angesäuert: "Wenn wir so spielen, haben wir keine sehr großen Chancen", sagte Löw. Der letzte Sieg der Nationalmannschaft war ein 5:1 gegen Aserbaidschan im Oktober 2017.

Wie hat Manuel Neuer gespielt?

So ähnlich wie man das erwartet hatte. Wer nach zehn Monaten das erste Mal wieder mitmacht, versucht sich zuerst an den Basics. Löw lobte ihn. Seine beiden besten Szenen hatte er, als er aus kurzer Distanz gegen Florian Grillitisch parierte und dann noch, als sein Arm hochschnellte, als Marko Arnautovic aus fünf Metern auf ihn schoss. Das erinnerte an seine Parade aus dem WM-Viertelfinale 2014 gegen Frankreichs Karim Benzema, damals eine Schlüsselszene im ganzen Turnier. Auffällig war aber auch, dass er die Ausflüge, mit denen er das Torhüterspiel revolutionierte, unterließ. Auch seine schnellen Abwürfe sah man nicht. Sehr wahrscheinlich ist er aber in Russland dabei, weil sein operierter linker Mittelfuß alles aushielt. Oder wie es ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein biologisch verargumentierte: "Er muss seinen Fuß aus dem Kopf kriegen."

Wie waren die Österreicher drauf?

Als nach dem Spiel Reinhard Fendrichs "I am from Austria" lief, sah man: ganz glücklich. In der ersten Hälfte ließen sie die Deutschen machen und fingen sich nur wegen einer Unachtsamkeit ihres Torhüters Jörg Siebenhandl ein Tor. In der zweiten Hälfte waren sie viel aggressiver und offensiver. Mehrfach stibitzten sie den Deutschen in gefährlichen Zonen vor dem Strafraum den Ball, die Bundesligisten Schöpf (Schalke), Alaba (Bayern), Baumgartlinger (Leverkusen) und später noch Burgstaller (Schalke) bewiesen alle ihr Können. Und Peter Zulj, Spieler der Saison in der österreichischen Liga, wird wohl bald bei einem größeren Verein als Sturm Graz sein Geld verdienen. Schon am Mittwoch hatte Österreich Russland geschlagen, für Franco Foda war es der fünfte Sieg im fünften Spiel als Trainer. Kommende Woche kann er noch Brasilien besiegen. Schafft er das, gibt es lebenslang Sachertorte und gratis Verlängerten.

Wie geht es für die Deutschen weiter?

Toni Kroos stieß am Samstag als Letzter zum Team. Am Sonntag kommt die Kanzlerin, "wir werden schon zwei bis drei nette Stunden haben", sagte Joachim Löw. Sie wird ihm erklären können, wie man mit "vollstem Vertrauen" gestandene Männer wegschafft. Löw wird dann am Montag verkünden, wer abreisen muss. Am Freitag geht es in Leverkusen gegen Saudi-Arabien, am 12. Juni wird das Quartier in Moskau bezogen.