Belgien – Japan 3:2

Was ist passiert?

Das aufregendste Spiel der WM, noch dramatischer als Frankreich gegen Argentinien (4:3) am Samstag. Und wohl auch das traurigste, für die Verlierer zumindest. In Rostow am Don hatten die Japaner nach zwei frühen Toren in der zweiten Halbzeit schnell 2:0 geführt, Genki Haraguchi und Takashi Inui trafen sehenswert. Das Problem: die belgische Nationalmannschaft, die in der Schlussphase das Spiel mit Kraft und Können kippte.



Die Roten Teufelmachten es trotz aller Anstrengung vor allem mit Köpfchen. Erst Jan Vertonghen per Kopfball-Bogenlampe, dann der belgische Tingle-Tangle-Bob Marouane Fellaini aus der Nahdistanz. Den entscheidenden Hieb setzte Nacer Chadli, der einen Konter ausnahmsweise mit dem Fuß abschloss. Geschehen in der 94. Minute, es war die letzte Aktion des Spiels. Japan hatte kurz zuvor zwei gute Torchancen zum Sieg vergeben.



Und ja: Sie lesen richtig. Diese Aneinanderreihung von Szenen liest sich tatsächlich spannend und intensiv, also wie ein richtig gutes Fußballspiel.



Was haben die Japaner richtig gemacht?

Fast alles. Sogar der Torwart Eiji Kawashima, bisher im Turnier nicht durch hervorragendste Torwartleistungen bekannt geworden, hielt ein paar Bälle. Unterstützung bekam er in der ersten Halbzeit von seinen Verteidigern. Die blockten fast alles, was die Belgier auf sein Tor schossen. Mit Füßen, Beinen und Oberkörpern. Egal, was der Favorit versuchte, den Japanern gingen die Körperteile nicht aus, mit denen sie gefährliche Angriffe abwehrten.



In der zweiten Halbzeit entdeckte der Außenseiter, der nur durch die Fairplay-Wertung gegenüber dem Senegal ins Achtelfinale gekommen war, die Spielfreude. Inuis Tor war einer der schöneren Schüsse der WM vorausgegangen. Als die Belgier ausgeglichen hatten, griffen die Japaner erst so richtig an. Das 2:3 fiel nach einer eigenen Ecke. Zuvor hatte sich Thibaut Courtois im belgischen Tor mehrmals strecken müssen, um die japanische Sensation zu verhindern.

Was war das Erfolgsrezept der Belgier?

Das kleine Teufelchen, das auf der Schulter von Belgiens Trainer Roberto Martínez saß und ihm in der 64. zwei Tipps ins Ohr flüsterte. Martínez wechselte Fellaini und Chadli und damit den Sieg ein. Zehn Minuten nach dem Doppelwechsel stand es 2:2, wenig später dann 3:2 für Belgien. In einem Turnier, in dem viel über Trainer geschimpft wird, muss auch Platz für Lob sein.

Das verdienten sich die Belgier auch für ihre Moral. Während manche Favoriten sich nach Rückschlägen auf den Bauch legten und die Hände hoben (Hallo, Deutschland!), schienen die Belgier erst wachgekitzelt. Bei Flanken nutzten sie ihre Kopfballhoheit zu Toren, der Konter zum Siegtor war zum Schreien schön. Nun wer es mit den Japanern hielt, verlor sich in schweigsamer Ungläubigkeit.

Wer hat eigentlich gewonnen?

Auch wenn es blöd klingt: alle. Die Japaner hatten Sympathien verloren, das 0:1 gegen Polen zum Ende der Vorrunde war in der Schlussphase ein übler Kick, ein Hauch von Gíjon. Dass ausgerechnet die Sympathiebolzen aus dem Senegal darunter litten und ihre Trommeln und Percussions verstummten, machte die Japaner zu Außenseitern. Der am Ende waghalsige Auftritt gegen Belgien katapultierte sie zwar aus dem Turnier, aber in der Beliebtheitsskala wieder nach oben.



Dann natürlich die Belgier, die nun noch gefährlicher wirken. Im Boxen würde man sagen: Die Belgier haben ein gutes Kinn. Für die Brasilianer, die alles haben, nur keine Nehmerqualitäten, wird es im Viertelfinale die bisher schwierigste Aufgabe.

Und am Ende: Sie, der Fußballfan. Deutschland, Argentinien, Portugal, Spanien und nun auch noch Belgien? Wie schön die kleinen Heldengeschichten der Außenseiter auch sind – ein bisschen Weltklasse sollte ja auch bis zum Ende bei der WM dabei sein. Wir sind doch nicht beim Fifi Wild Cup.