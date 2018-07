Erich Mühsam, der Gedichtbände veröffentlichte und sein anarchisches Gedankengut in die Gründung der Münchener Räterepublik einbrachte, wurde 1934 von den Nazis ermordet. Seit seinem Tod in einem KZ leben seine schriftstellerischen Werke und Gedanken weiter, unter anderem im einmal pro Jahr ausgetragenen "Er-ich-Mühsam-Fußball-Turnier".

Seit elf Jahren veranstaltet die Autorennationalmannschaft, die sich aus Schriftstellern und Buchautoren zusammensetzt, dieses Turnier. Geladen sind Vertreter der internationalen Autorenschaft sowie der Verlags- und Medienbranche, aber auch einige wenige klassische Amateurteams, die über die Jahre fußballerisch immer wieder entzückt oder erschüttert haben. Erich Mühsam ist nicht nur seines Namens wegen der Namensgeber dieses mittlerweile legendären, aber wegen seiner Länge auch mühsamen Sportereignisses. Seine Bewunderer wollen mit dem Turnier an das Werk des überzeugten Poeten und Pazifisten erinnern: Bekannt wurde Mühsam unter anderem für seine satirischen Artikel und Gedichte.

Einige Spielzüge, nicht alle, sahen auf dem Sportplatz in Berlin-Mitte beim diesjährigen Turnier auch nach Gedichten aus. Andere wirkten wie Satire. Beim Fußballteam von ZEIT ONLINE stimmten an diesem Tag öfter mal die Pointen. Als Außenseiter in das Turnier gestartet, gewann das Team der Redaktion die erste Partie gegen eine Auswahl von Autoren und Publizisten aus Schweden und England, Endstand: 1:0. Im folgenden Gruppenspiel gegen das Team des Suhrkamp-Verlags gelang dem linken Verteidiger von ZEIT ONLINE ein Volleyschuss aus der Distanz, kurz darauf noch ein Hackentrick. Beide Aktionen, hinter der Barriere mit Raunen quittiert, führten zu Toren. Die Suhrkampianer, bei denen laut Namen auf den Rücken auch Adorno und Foucault aufliefen, blickten ungläubig umher. Am Ende unterlagen die Verlagshauskicker den Spielern von ZEIT ONLINE 3:0.

Ein hart umkämpftes Spiel gegen die Autorennationalmannschaft endete in der Vorrunde 1:1. Danach besiegte das Redaktionsteam als Außenseiter die Mannschaft der Bundesfraktion der Grünen, die wie erwartet in grünen Trikots aufliefen und kurzzeitig von Anton Hofreiter inkognito angefeuert wurden: 2:0. Ein weiteres Autorenteam, das Mischzone hieß, und sich auf dem Platz in fünf Sprachen lobte und tadelte, wurde mit 1:0 besiegt.

Gut für den Teamgeist war, dass all dies mit schweren Personalsorgen gelang. Ein Spieler des ZEIT-ONLINE-Teams trat geschwächt durch eine Impfung an, ein anderer hatte seinen Urlaubsheimflug von Mallorca nach Berlin verpasst. Nachdem er via Zürich verspätet in Berlin gelandet war, schloss er zur Truppe auf und sorgte für Sicherheit in der Abwehr. Allerdings hatten sich unterdessen zwei weitere Spieler Richtung Redaktion verabschiedet – sie mussten von einem anderen Finale berichten, das später am Tag in Moskau stattfinden sollte.

Im Halbfinale genügte der Mannschaft ein 1:0, erneut gegen die Autorennationalelf, um ins Finale einzuziehen. Das Endspiel gegen Roter Stern Pankow war eine Kraftanstrengung beider Teams, wobei von Kraft nicht mehr viel zu sehen war. Die Sommersonne setzte den Spielern zu. Die Räume wurden eng. Doch der Kombinationsfußball des besseren Teams, der sich, zugegeben, im Finale kaum noch zeigte, setzte sich durch. ZEIT ONLINE gewann duselig 1:0 und sicherte sich so den Titel.

Alle Hände gehen hoch: Die Mannschaft von ZEIT ONLINE im Moment der Pokalübergabe © ZEIT ONLINE

Das Team, das seit einigen Jahren in der Medienliga Berlin-Brandenburg antritt, feierte in Berlin damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, vielleicht den fußballerisch größten der Unternehmensgeschichte. Nach Abpfiff und Pokalübergabe erinnerten die Spieler an ein Gedicht von Erich Mühsam aus den 1920er Jahren:

War einmal ein Revoluzzer

im Zivilstand Lampenputzer;

ging im Revoluzzerschritt

mit den Revoluzzern mit. Und er schrie: 'Ich revolüzze!'

Und die Revolüzzermütze

schob er auf das linke Ohr,

kam sich höchst gefährlich vor.