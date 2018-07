Belgien – England 2:0

1:0 Meunier (4. Minute)

2:0 Hazard (82.)



Wer spielte gegeneinander?

Häh? Das ist nur auf dem ersten Blick eine doofe Frage. Natürlich Belgien gegen England, wie in jedem gut geführten Spielplan nachzulesen ist. Doch die Paarung hatte eine Vorgeschichte, die für so manchen Fan Schlimmes erwarten ließ. Am letzten Spieltag der Gruppe F spielten beide Teams schon einmal gegeneinander. Da beide sicher im Achtelfinale waren und keiner wegen des ungünstigeren Spielplans Gruppenerster werden wollte, wurde es ein lasches 1:0 für Belgien. Überhaupt standen damals nur fünf von 22 Stammkräften auf dem Platz. Zu Recht fühlten sich viele Fans verschaukelt, um ein Spitzenspiel betrogen. Die gute Nachricht: Die großen Wechselspielchen blieben im Duell um Platz drei aus. Belgien wechselte nur zweimal und das sogar taktisch klug, Englands Trainer Gareth Southgate tauschte nur auf fünf Positionen aus. Nur.



Wie lief das Spiel?

Es war ein ungewöhnlich zähes Spiel um den dritten Platz. In der Vergangenheit agierten die Teams in dem unbedeutenden Spiel in der Regel offensivfreudig und hemmungslos. Doch nach der schnellen Führung der Belgier stellten sich die Engländer zunächst mal ängstlich hinten rein.

Und auch die Belgier schienen immer wieder merkwürdig gehemmt, in einigen Szenen hatten sie auch Pech: zum Beispiel als sich Nacer Chadli bei einem Konter in aussichtsreicher Position verletzte und den Angriff verlangsamen musste. In der zweiten Halbzeit wurden die Engländer stärker, doch Toby Alderweireld, der Innenverteidiger, schabte den einen Lupfer von Eric Dier mit einer Präzisionsgrätsche von der Linie. Die Entscheidung fiel in einem der rasanten belgischen Konter unter großer Mithilfe des Hüftgelenks von Verteidiger John Stones. Eden Hazard bedankte sich aus kurzer Distanz.

Wer hätte besser daheimbleiben sollen?

Die Stürmer. Das große Duell Harry Kane gegen Romelu Lukaku, die beiden besten Schützen des Turniers, war höchstens ein Kräftemessen im Taubenschießen. Kane verdattelte zwei große Gelegenheiten, eine davon ziemlich grobschlächtig weit am Tor vorbei. Ansonsten blieb er blasser als sein Keeper Jordan Pickford.

Lukaku, der ansonsten Technik und Kraft zu verbinden weiß, der also wie eine virtuose Dampframme spielt, hatte sich über Nacht die Gómez-Stiefel angezogen und haderte mit seiner Ballannahme. Besonders sein Stockfehler nach dem Traumpass von de Bruyne zu Beginn der zweiten Halbzeit verstieß gegen alle Topstürmer-Konventionen. Nach etwa einer Stunde kam für ihn Dries Mertens. Der Ehrgeizling Lukaku schien nicht einmal sonderlich pikiert. Das Problem: Auch der Ersatz haderte mit seinem Können. Als er aus bester Position den Ball neben das Tor gruselte, stöhnte der ARD-Kommentator: "Um-Himmels-willen-Mertens!"

Wer war der auffälligste Spieler?

Thomas Meunier. Der Rechtsaußen von Paris Saint-Germain, der sich nicht entscheiden kann, ob er nun mehr Verteidiger oder Stürmer ist, machte ein starkes Spiel. Das 1:0 grätschte er in der 4. Minute ins Tor, danach lief fast jeder gefährliche Angriff über seine Seite. Schön war es, als er dem verdutzten Danny Rose den Ball aus der Luft vom Fuß klaute, ohne Foul zu spielen. Fast noch schöner: sein Volleyschuss in der 80. Minute, mit dem er einen der schönsten Angriffe des Turniers beinahe erfolgreich abgeschlossen hätte. Englands Torhüter Pickford hechtete den strammen Schuss von der Linie. Manch belgischem Fan dürfte bei den vielen Meunier-Aktionen die Tränen auf die Fritten getropft sein. Der beste Belgier fehlte noch im Halbfinale gegen Frankreich gelbgesperrt.

Was hat dieses Spiel zu bedeuten?

Für die einen war es vielleicht das Ende der goldenen Generation, für die anderen der Anfang. Belgien gewann zwar das Spiel, hat nun aber einige Personalfragen zu klären. Ein Großteil der Mannschaft wird in vier Jahren in Katar zu alt für die Nationalmannschaft sein. Auch das famose Mittelfeldduo um De Bruyne und Hazard darf dann schon auf Ü30-Partys. Ob die Dribbler in der Wüstenhitze Katars immer noch so flink den Gegner übertölpeln können?

Anders die Engländer, die gegen Belgien enttäuschten, aber mit dem jungen Ruben Loftus-Cheek zeigten, dass sie sogar gute Fußballer auf der Bank haben. Das Turnier war, so hoffen sie auf der Insel, nur der Anfang. Die spielerisch noch ein wenig unreife Mannschaft dürfte in vier Jahren weiter und dann vielleicht auch in der Lage sein, eine Führung gegen Kroatien über die Zeit zu bringen. Was von den Engländern bleiben wird: der Love Train bei Ecken und Freistößen.