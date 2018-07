ist ZEIT-Redakteur und lebt in Hamburg und Rio de Janeiro. Er trägt also mal das grün-gelbe Trikot der Seleção und mal das der "Mannschaft". Weil Fischermann jenseits von Weltmeisterschaften eher ein Fußballmuffel ist, lässt er sich die Feinheiten des Spiels hier von einem Experten erklären: seinem zwölfjährigen Sohn Daniel, der halber Brasilianer ist und in der Schulmannschaft der EAC Corcovado in Rio spielt.