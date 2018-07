Belgien hat das Viertelfinale im russischen Kasan gewonnen und steht damit im Halbfinale der Fußball-WM. Gegen Brasilien gelang den Belgiern ein 2:1 (1:0).



Beide Mannschaften starteten mit Mut zur Offensive, Brasilien bestimmte das Spiel sogar zu Beginn. Trotzdem fiel das erste Tor für die Belgier schon in der 13. Minute – ein Eigentor des Brasilianers Fernandinho. Bei einer belgischen Ecke sprang Fernandinho zum Ball und brachte ihn mit der rechten Schulter über die eigene Torlinie. Ein Belgier war dabei nicht in Ballnähe.



Mit der Führung wurden die Belgier sicherer. Das zweite Tor für Belgien schoss Kevin De Bruyne in der 31. Minute. Dabei demonstrierte die Mannschaft von Trainer Roberto Martínez eindrucksvoll ihre Konterstärke: Nach einem Eckball der Brasilianer startete Romelu Lukaku ein Solo über den halben Platz und passte zu Kevin De Bruyne. Dem Ex-Wolfsburger gelang ein strammer Schuss vom 16er-Eck, der an Brasiliens Torwart Alisson Becker vorbei exakt in das lange linke brasilianische Toreck ging.



Belgien führte die Brasilianer phasenweise vor, hatte zwischendurch sogar Zeit für Kabinettstückchen. Der Vorsprung hätte zur Pause auch größer sein können. In der zweiten Halbzeit wankten die Belgier dann aber doch gegen die schnellen Angriffe der Brasilianer. In der 76. Minute schoss Renato Augusto dann das erste Tor für Brasilien. Trainer Tité hatte ihn erst drei Minuten zuvor für Paulinho eingewechselt.



Brasilien drängte auf den Anschlusstreffer und setzte dabei auf Tempo. Belgien sorgte nur noch ganz selten für Entlastung. Doch die Brasilianer vergaben viele gute Chancen. Der eingewechselte Roberto Firmino verpasste eine Hereingabe von Marcelo am Fünfmeterraum nur ganz knapp (81.), dann scheiterte Neymar mit seinem Versuch, einen Elfmeter zu schinden (83.).



Mit Brasilien ist die letzte nicht-europäische Mannschaft aus dem Turnier ausgeschieden. Der fünffache Weltmeister zeigte sich spielerisch zwar besser als bei der letzten Weltmeisterschaft 2014, bei der Deutschland Brasilien mit 7:1 besiegte – für den Titel reichte es aber nicht.



Am Dienstag trifft die Mannschaft von Roberto Martínez dann im Halbfinale auf Frankreich. Die Franzosen hatten zuvor 2:0 gegen Uruguay gewonnen. Bei dem Spiel wird den Belgiern Thomas Meunier fehlen, der für ein taktisches Foul seine zweite Gelbe Karte sah.