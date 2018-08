Eigentlich ist Venice Beach nur ein Sandstrand in der Gemeinde Venice, einem Teil von Los Angeles. Tatsächlich aber ist Venice Beach ein Ort voller Lebenskünstler, Bodybuilder, alter und junger Hippies und Touristen. Der Fotograf Dotan Saguy hat in seinem Buch Venice Beach: The Last Days of a Bohemian Paradise versucht, die Einzigartigkeit der Menschen dort einzufangen. Auch, weil der Lebensstil von Venice Beach durch Luxussanierungen und Profitgier bedroht ist.