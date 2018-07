32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

England – Kolumbien 4:3

Nachdem nun fast jeder den Scherz gemacht hat, dass es kein Scherz sei, dass England ein Elfmeterschießen gewonnen habe, kann ich damit nicht auch noch kommen. Ich lasse den Witz gern beiseite. Zumal ich schon im Vorfeld wusste: Falls Elfmeterschießen, wird England seinen Fluch besiegen. Nach fünf Pleiten in fünf solchen finalen K.o.-Spielchen in 22 Jahren (davon drei bei Weltmeisterschaften) war an diesem Tag im Jahr 2018 eine erneute Niederlage vom Punkt schlicht unmöglich. Sie hätte nicht gepasst zum Auftreten der britischen Grünschnäbel bei dieser WM. Und so kam es zum – zugegebenermaßen knappen – Triumph über gut organisierte und ab und an herzhaft zutretende Kolumbianer.

Fußball-WM - England bejubelt Sieg nach Elfmeterschießen Bei der Fußball-WM in Russland haben die Engländer das Viertelfinale erreicht. Die Entscheidung im Spiel gegen Kolumbien fiel im Elfmeterschießen – das Spiel endete mit 4:3. © Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Vor wenigen Tagen sprach Gary Lineker schon seinem legendären Spruch vom Spiel mit 22 Mann und den Deutschen, die am Ende gewinnen, die Aktualität ab. Genauso sind sämtliche früheren Klischees und Witze zum angeblichen Turnierverhalten Englands überholt. Wir leben in einer erneuerten Fußballwelt. Die zentralen, die Engländer betreffenden Indizien konnte man schon in früheren Spielen dieser WM bewundern. Gestern erneut, noch vor Verlängerung und Elferschießen: England versenkt den Elfmeter (Harry Kane in der 54. Minute), und der Torhüter spielt pannenfrei.

Spannung dank des späten Ausgleichs

Dazu lieferte Keeper Jordan Pickford in der 93. Minute einen eindrücklichen Beweis. Noch stand es 1:0, als plötzlich Mateus Uribe ein Mordgeschoss in Richtung des englischen Tors abfeuerte. Pickford kratzte den Ball aus dem Winkel. Eine solche Parade hätte man höchstens Manuel Neuer in Bestform und Yann Sommer zugetraut.

WM-Grafik : Im Zweifel links Alle Elfmeter bei Fußball-Weltmeisterschaften seit 1966.

Treffer daneben gehalten/Gehäuse Alle Länder anzeigen

Der Ausgleich fiel nach der anschließenden Ecke doch noch. Das war typisch für dieses Spiel – und am Ende gut so. Denn nur so konnte dieses Achtelfinale soviel Spannung und Unterhaltung bieten. Eigentlicher Auslöser des Spektakels war der Schiedsrichter. Mark Geiger agierte so erbärmlich schlecht, dass Würze in die Partie kam.

Erstens heizte der US-Amerikaner die Stimmung an, indem er nach seinem Elferentscheid für England die Kolumbianer eine gefühlte Viertelstunde mit ihm diskutieren ließ. Soviel Lamento nicht zu bestrafen, rächt sich. Die Aggressivität in diesem Spiel erreichte danach ein Höchstmaß, denn auch die Briten traten ein paar Mal zu.