Ivan Rakitić konnte es nicht fassen. Es lief die 84. Minute im WM-Finale. Das ist die Phase im bedeutsamsten Fußballspiel der Welt, in der Geschichten noch einmal umgeschrieben werden, in der Spiele noch mal eine Wendung erleben können. Die brauchte es auch aus Rakitićs Sicht. Seine Kroaten lagen 2:4 hinten.

Er wollte noch mal einen Freistoß schnell ausführen, die Franzosen standen kurz unsortiert. Er tippte den Ball kurz an, linke Außenbahn, und spielte steil. Doch der Schiedsrichter Néstor Pitana hatte etwas gesehen, was nicht rechtens war, und pfiff den Freistoß zurück. So penibel ist man in dieser hektischen Phase eigentlich nicht. Rakitić sah Pitana an wie jemand, der Tempo 20 in der Dreißigerzone fährt und trotzdem von der Polizei angehalten wird.

Dann ließ er sich rückwärts auf den Boden plumpsen und schlug die Hände vors Gesicht. Einfach so. Als würde all seine Kraft, all der Glaube an das Wunder in diesem Augenblick aus ihm weichen wie Luft aus einer Matratze nach einem langen Tag an der Adria.

Ein großartiges Spiel gemacht

Es war der Moment, als die Kroaten nach vier Wochen Fußballkampf aufgaben. Als die größten Kämpfer des Turniers die weiße Flagge hissten. Danach starteten sie ihre Angriffe nicht mehr so wuchtig wie noch die 80 Minuten zuvor. Kroatien akzeptierte Frankreich als Weltmeister, indem sich Ivan Raktić nach hinten fallen ließ.

Sie hatten ein großartiges Spiel gemacht. Das 2:4 sieht deutlicher aus, als es war. Kroatien spielte mutiger als Frankreich, ergriff die Initiative. Am Ende mussten sie zwar einsehen, dass ein großes Herz alleine im Fußball nicht für den WM-Titel reicht. Aber trotzdem: Von den beiden Teams auf dem Platz waren sie diejenigen, die spielen wollten. Frankreich wartete nur ab, die Tore fielen ihnen förmlich zu. Was wiederum den Kroaten die Möglichkeit gab, in der Niederlage Größe zu zeigen.



"Wir waren würdevoll im Sieg und wollen das auch in der Niederlage sein", sagte ihr Trainer Zlatko Dalić nach dem Spiel, als er auf die Szene des Spiels angesprochen wurde. Denn er und sein Team hätten allen Grund gehabt, sich maßlos über die erste Hälfte aufzuregen. Und so ganz konnte es sich auch Dalić nicht verkneifen: "Den Elfmeter gibst du im Finale nicht", sagte er.



Ein Elfmeter, über den noch lange geredet werden wird

Er meinte das Tor zum 2:1 in der 38. Minute – und eröffnete damit eine Debatte, die vielleicht nicht so mystifiziert werden wird wie das Wembley-Tor von 1966. Aber gut möglich, dass man ähnlich lange und genauso kontrovers über diese Entscheidung reden wird. Schon deswegen, weil sie die erste in einem WM-Finale war, die mithilfe des Videobeweises getroffen wurde.

Viel spricht dafür, dass das nicht hätte passieren dürfen. Ivan Perišić war auf jeden Fall mit der Hand am Ball. Damit enden die Gewissheiten aber schon. Der Schiedsrichter hatte es nicht gesehen und zunächst auf Abstoß entschieden, weil er dachte, ein Franzose habe den Ball ins Aus gespielt. Dann bekam er einen Hinweis, ging in die Prüfungsbox und kam drei Metrorunden um den Moskauer Gürtel später wieder heraus: Elfmeter.