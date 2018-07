Frankreich steht im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft. Gegen Uruguay gelang den Franzosen im Viertelfinale ein 2:0-Sieg. Das erste Tor für Frankreich erzielte Raphaël Varane in der 40. Minute per Kopf durch einen verlängerten Freistoß. In der 61. Minute ging der Ball erneut ins Tor, nachdem Antoine Griezmann direkt aus der Distanz geschossen hatte und der Ball Uruguays Tormann Fernando Muslera aus den Händen rutschte.



Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Franzosen mit einem hohen Ballbesitzanteil und aktivem Flügelspiel die Partie. Allerdings schaffte Uruguay immer wieder Konter: In der 44. Minute gelang Uruguay nach einem Freistoß durch den französischen Spieler Raphaël Varane fast ein Ausgleich. Lucas Torreira brachte eine Flanke von rechts ins Zentrum, Cáceres nahm mit einem Kopfball auf und platzierte den Ball direkt am linken Pfosten, wo der französische Torwart Hugo Lloris mit ganzer Körperlänge parierte.

In der zweiten Halbzeit bemühte sich Uruguay um ein offensiveres Spiel. Nach einer Vorlage von Mittelstürmer Luis Suárez verpasste Cristhian Stuani jedoch eine Torchance. Wenig später scheiterte ein Kopfball von José Giménez an einem Hechtsprung von Torwart Lloris. Die französischen Spieler holten wieder auf, Mittelstürmer Olivier Giroud legte Teenager Mbappé den Ball mit dem Kopf vor, dieser köpfte jedoch überhastet über das Tor. Erfolgreicher als Mbappé war Varane: Griezmann flankte aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum, wo Varane einköpfte. Uruguays Towart Muslera ließ Griezmanns Distanzschuss über die Hände flutschen. Damit war die Partie entschieden. In der 67. Minute gab es ein Hand- und Wortgemenge: Rodríguez foulte Mbappé, beide erhielten daraufhin eine gelbe Karte. Im restlichen Spiel verwaltete Frankreich, kam noch zu einigen Abschlüssen. Uruguay hatte bis zum Ende der fünf Nachspielminuten nichts mehr dagegenzusetzen und scheidet aus der WM aus.

Der Sieger Frankreich stand bereits sechsmal in einem WM-Viertelfinale, aber nur zweimal kam die Mannschaft weiter. Einmal davon 1998, als Frankreich mit dem Spieler Didier Deschamps zum ersten und bislang einzigen Mal Weltmeister wurde. Heute ist er Trainer der Nationalmannschaft.



Später am Abend spielt Brasilien gegen Belgien.