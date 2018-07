Es war der Pass des Turniers. Man bemerkte seine Großartigkeit erst allmählich, als er unterwegs war zu seinem Ziel. Paul Pogba schlug ihn, vierzig, fünfzig Meter lang, durch eine Gasse von Gegenspielern, vorausberechnend, dass Kylian Mbappé, der Adressat, seinen Gegner überholen würde. Am Ende landete der Ball über eine Zwischenstation wieder beim nachgerückten Pogba, der schoss ein Mal, ein zweites Mal, und es stand 3:1 für Frankreich.

Die Franzosen haben in diesem Turnier und in diesem Endspiel nicht geprotzt mit großen Momenten, aber dies war ein weltmeisterlicher, der einem das Herz aufgehen ließ. Viel mehr war halt nicht nötig. Aber als es drauf ankam, schlugen sie zu, zeigten ihre Qualität.

Und so drückte ihr Oberfan Emmanuel Macron später alle, die ihm über den Weg liefen: den rumalbernden Paul Pogba in der Kabine, die herzliche Präsidentin der Verlierer, Kolinda Grabar-Kitarović, einen kroatischen Journalisten in der Mixed Zone, der sein Glück nicht fassen konnte, und die Kinder von Luka Modrić, dem traurigen Genie.

Didier Deschamps war natürlich auch noch dran. Enge Umarmung bei der Siegerehrung, beide von der Moskauer Sintflut durchweicht, das war schon fast ein Kuss. Fraternité! Ist das erlaubt in Russland, was die beiden Franzosen da trieben, vor den Augen Putins, der kurz rüberschielte?

Frankreich ist zum zweiten Mal nach 1998 Weltmeister. Eine junge, mit Talent gesegnete Mannschaft ist der verdiente Titelträger dieses Turniers. Bescheiden und mit kindhafter Freude zugleich nahmen die Spieler den Pokal entgegen und erwiesen sich als gute Sieger. Das ereignisreiche Finale selbst gewannen sie auf seltsame Weise: Sie griffen nicht an und schossen trotzdem viele Tore.

Man kann nicht sagen, dass die Franzosen im Endspiel mit aller Macht ihren Kritiker Eden Hazard widerlegen wollten. Der Belgier hatte sich nach der Halbfinalniederlage über ihre Risikoarmut beklagt. Es dauerte einige Zeit, bis die Franzosen was taten. Und das war nicht mal viel, was man anhand der ersten zwei Tore gut beschreiben kann.



Das 1:0 – welch billiges Tor!

Dem ersten ging ein Foul (eher ein "Foul") an Antoine Griezmann voraus. Die einen sagen, er antizipierte die Berührung des kroatischen Abräumers Marcelo Brozović. Die anderen sagen, Griezmann machte eine Schwalbe. Die anderen waren in der Mehrheit. Als der Ball in der Luft war, hüpfte Pogba, in leisem Abseitsverdacht, Mario Mandžukić ins Kreuz und schubste ihn, nahe am Foul, zu einem Eigentor. Meine Güte, welch billiges Tor.

Das zweite Tor Frankreichs stand dem nicht nach. Ein langer Abschlag des Tormanns Hugo Lloris flog an allen Mitspielern vorbei, doch der kroatische Abwehrchef Domagoj Vida köpfte den Ball unnötig, weil unbedrängt, ins Aus. Die Franzosen kamen ohne Zutun zu einer Ecke. Die flog Ivan Perišić an die Hand, vielleicht war es auch umgekehrt, weswegen der tor-, schuss- und wirkungslose Olivier Giroud protestierte. Zweifellos seine beste Szene an diesem Tag.

Sodann erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer im Luschniki-Stadion den ersten Videobeweis in einem WM-Finale. Elfmeter. Den kann man geben, sagen die Regelexperten, zumal die Fifa in Handfragen strenger urteilt als andere. Aber war das wirklich eine glasklare Entscheidung, wie es die Regel für den Videoeinsatz vorsieht? War Perišić nicht eher durch den Spieler vor ihm irritiert?

Zuletzt waren die Videoassistenten sehr zurückhaltend gewesen, etwa bei der Elfmeterszene für Brasilien im Viertelfinale. Man fragte sich manches Mal, ob sie vor dem Fernseher eingeschlafen waren. Diesmal handelten sie wieder und schickten den Schiedsrichter Néstor Pitana an den Bildschirm. Der brauchte Minuten. Ein Indiz, dass er unsicher war. Eine heikle Sache. Die Fehlentscheidung zulasten der Kroaten vor dem 1:0 wurde natürlich nicht korrigiert, weil Bilder bei Freistößen nicht zum Einsatz kommen dürfen, obwohl die Folgen die gleichen sein können. So gerecht ist der Videobeweis.

Griezmann traf zum 2:1 und die Statistik zur Pause sah so aus: Abgesehen vom Elfmeter zählte sie für Frankreich 0 Torschüsse, aber 2 Tore. Mathematisch ist es gar nicht möglich, daraus eine Quote zu errechnen, denn durch 0 kann man nicht teilen. Geben Sie das mal in Ihren Taschenrechner ein, dann steht da: "n.def.", nicht definiert. Das beschreibt die erste Halbzeit der Franzosen ganz gut. Kaum vorstellbar, dass jemals zuvor eine Mannschaft durch so wenig zu zwei Toren kam. Jeweils Kopf und Hand des Gegners.

Das war jedoch für Macron kein Grund zur Zurückhaltung. Der VIP-Raum-Hooligan setzte sakkolos, aber mit Krawatte zu einer Jubelgeste an, deren Bild, von einem Kreml-Fotografen geschossen, um die Welt ging. Der Fifa-Chef Gianni Infantino dürfte überlegt haben, die Ordner zu rufen.



Die glückhafte Fügung der ersten Halbzeit half den Franzosen in der zweiten. Sie durften kontern und schossen zwei weitere Tore. Mbappé ist durch seinen Fernschuss der jüngste Finaltorschütze seit Pelé 1958. Bei beiden Treffern schlug Tormann Danijel Subašić kleine Wurzeln. Vielleicht hatte er sich im Viertelfinale gegen Russland, wo er im Elfmeterschießen zum Helden wurde, doch verletzt.

Mit den Toren entwich die Spannung – und es war zu befürchten, dass die Kroaten noch mehr Gegentore erhalten würden. Zum ersten Mal wirkten die "Rossiya, Rossiya"-Rufe der Einheimischen deplatziert, weil sie weder den Franzosen noch den unter Wert geschlagenen Kroaten gerecht wurden. Man konnte dem Tormann Lloris fast danken, dass er den Kroaten mit seinem gescheiterten Dribbling noch ein Erfolgserlebnis gönnte.