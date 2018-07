Schweden – Schweiz: 1:0

Warum haben die Schweden gewonnen?

Weil sie einen Forsberg haben. Jeder Schweizer Sportfan wird dieser Erkenntnis mit tränenfeuchten Wangen zustimmen. Das gilt nicht nur für den Fußball: Vor ein paar Wochen verlor die Schweiz nämlich das WM-Finale im Eishockey gegen Schweden nach Penaltyschießen mit 2:3. Das entscheidende Tor schoss, ja richtig, Filip Forsberg von den Nashville Predators.



Heute in St. Petersburg war es Emil Forsberg von RB Leipzig, der dafür sorgte, dass der eine oder andere Kräuterbonbon zumindest kurzfristig in Schweizer Hälsen kleben blieb. Forsberg, der Fußballer, schoss mit ganz viel Glück in der 66. Minute den 1:0-Siegtreffer. Sein harmloser Schussversuch wurde von einem Schweizer Abwehrbeinli im hohen Bogen in das Netz gelenkt.

Zuvor und danach taten die Schweden das, was Schweden bei diesem Turnier eben so machen: Sie verriegelten mit ihren Abwehrschränken und dem starken Torhüter Robin Olsen den Strafraum und das Tor.



Warum haben die Schweizer verloren?

Weil man im Fußball eben doch ein paar Tore schießen muss, um Spiele zu gewinnen. Und Tore schießen und Achtelfinale, das passt für die Schweizer nicht zusammen. In Achtelfinalbegegnungen sind die Eidgenossen seit 1994 ohne Tor. Zeit hatten sie dafür mehr als genug. Insgesamt waren sie bei den Weltmeisterschaften 1994 (0:3 gegen Spanien), 2006 (0:3 im Elfmeterschießen gegen die Ukraine), 2014 (0:1 gegen Argentinien, nach Verlängerung) und nun 2018 gegen die schwedische Auswahl irrsinnige 420 Achtelfinalminuten auf dem Platz.



Gegen die Schweden standen die Schweizer hinten löchrig, vorne fehlte ihnen die Würze. Die größte Chance vergab Blerim Džemaili kurz vor der Halbzeitpause, als er aus bester Schussposition über das Tor semmelte.

Wie war das Niveau des Spiels?

Zum Abpfeifen. Fußballhistoriker wussten: Die roten Schweizer gegen blaugelbe Gegner im Achtelfinale – das kann nur so schaurig werden wie ein Talkshowauftritt von Roger Köppel. 2006 quälten rote Schweizer und blaugelbe Ukrainer 45.000 Zuschauer in Köln über 120 Minuten mit fadem Fußball.

Auch Schiedsrichter Damir Skomina schien bedient. Nicht nur, dass er selber mitspielen wollte, als er sich Schwedens Forsberg bei einem Konter in den Weg stellte. Er verhängte nur drei Minuten Nachspielzeit, erstaunlich wenig bei einem Turnier, in dem sonst mindestens fünf Minuten auf die normale Spiellänge draufgeschlagen werden. Das mit dem frühen Abpfeifen hat aber auch bei Skomina nicht klappen wollen, bei den drei Minuten blieb es nicht: In der 93. Minute wurde ein Konter zum möglichen 2:0 per Notbremse gestoppt, klar und deutlich vor dem Strafraum. Da der Schiedsrichter zunächst Elfmeter gepfiffen hatte, wurde der Videobeweis bemüht. Die folgende Nachprüfung brauchte drei Minuten, eine halbe Ewigkeit. Nach dem Freistoß wurde das Spiel sofort abgepfiffen.

Wer war der auffälligste Schwede?

Albin Ekdal. Der Spieler des Bundesliga-Absteigers Hamburger SV vergisst mit dem fortschreitenden Turnier mehr und mehr seine Hamburger Wurzeln. Daran zu erkennen, dass Ekdal mittlerweile guten Fußball spielt. Defensiv machte er seinen Job, offensiv fiel er bei einigen gefährlichen Szenen nicht nur auf, er trieb so manchen schwedischen Angriff voran. Zwar vergab er vor dem Pausenpfiff etwas peinlich eine Riesenchance, dafür machte Ekdal nach der Pause umso stärker weiter.

Das freut auch die Verantwortlichen im Hamburger Volkspark. Die stehen nicht nur mit einem Spieler im Viertelfinale, sie sehen auch schon die klamme Vereinskasse klingeln, erste Transferanfragen für Ekdal soll es bereits geben. Das wiederum freut in der zweiten Liga Heidenheim und Sandhausen, die wohl nicht gegen den neuen Ekdal spielen müssen. Wie man es dreht und wendet: Der schwedische Erfolg tut einigen Deutschen richtig gut.