Fußball-WM - Brasilien dank Neymar im Viertelfinale Im Achtelfinale der Fußball-WM hat Brasilien souverän gegen Mexiko gewonnen. Neymar schoss das Führungstor. © Foto: Clive Rose/Getty Images

Brasilien steht im Viertelfinale der Fußball-WM in Russland. Der Rekordweltmeister setzte sich in der Runde der besten 16 Teams mit 2:0 (0:0) gegen Mexiko durch. Superstar Neymar erzielte vor 41.970 Zuschauern in Samara in der 51. Minute die Führung und bereitete in der 88. Minute das 2:0 durch Roberto Firmino vor. Neymar grätschte den Ball nach Vorarbeit von Willian über die Linie, es war sein zweiter Treffer im Turnier.

Mexiko präsentierte sich im Duell mit dem fünfmaligen Weltmeister allerdings zunächst überlegen. Die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Osorio erinnerte mit seinem Hochgeschwindigkeitsspiel zu Beginn an den Auftritt beim 1:0-Sieg gegen das deutsche Team. Hirving Lozano, der gegen Deutschland getroffen hatte, setzte viele Akzente und brachte den für den angeschlagenen Marcelo aufgebotenen Filipe Luís mehrmals in Verlegenheit – der Aufwand blieb aber ohne Torerfolg.

Neymar hatte nach 25 Minuten seine erste starke Szene: Er ließ seinen Gegner aussteigen, scheiterte aber mit einem etwas zu lässigen Abschluss aus kurzer Distanz an Torhüter Guillermo Ochoa. Erst nach 35 Minuten in hohem Tempo verfielen beide Mannschaften in eine etwas ruhigere Spielweise.



Zur Halbzeit kam Miguel Layún für den 39-jährigen Routinier Rafael Márquez, der den gelbgesperrten Héctor Moreno ersetzt hatte. Layún kümmerte sich fortan um Neymar, konnte aber den Führungstreffer nicht verhindern. Für Aufregung sorgte der Mexikaner in einem Duell, als er dem am Boden liegenden Neymar auf den Fuß stieg. Schiedsrichter Gianluca Rocchi hätte Rot ziehen müssen, verzichtete aber trotz Ansicht der Videobilder darauf. Die mexikanischen Fans verhöhnten Neymar, ihrer Meinung nach hatte er nach dem Tritt mit Theatralik übertrieben.



Mexiko hat bei Weltmeisterschaften nie gegen Brasilien getroffen

In der zweiten Hälfte behauptete Brasilien die Hoheit über die Partie gegen einen immer stärker abbauenden Gegner. Bei großen Chancen für Coutinho (48.), Paulinho (59.) und Willian (63.) zeichnete sich Torwart Ochoa aus. Mexiko konnte das Tempo der ersten Halbzeit nicht halten und gelangte gegen die immer besser organisierten Brasilianer nur noch sporadisch nach vorne.

Somit blieben die Mexikaner erneut bei einer Fußball-WM torlos gegen Brasilien: In fünf WM-Spielen hat das Team noch nie ein Tor gegen die Seleção geschossen. Zudem scheiterte Mexiko damit erneut im Achtelfinale. Zuletzt standen sie bei der Heim-WM 1986 unter den letzten acht Mannschaften – seit 1994 ist das Team bei Weltmeisterschaften stets in der ersten K.-o.-Runde nach der Gruppenphase gescheitert.



Bei der WM in Russland hatte sich Mexiko vor allem dank eines knappen 1:0-Auftaktsiegs über die deutsche Mannschaft in der Gruppe durchgesetzt – bei einem knappen Sieg gegen Südkorea wäre das nach der Gruppenphase ausgeschiedene DFB-Team der Gegner von Brasilien gewesen.

Am Abend wird der Gegner Brasiliens im Viertelfinale gesucht: Dann trifft in Rostow-na-Donu ab 20 Uhr (MESZ) Belgien auf die Außenseiter aus Japan, die einzig verbliebene Team aus Asien im Turnier sind. Im Viertelfinale müssen die Brasilianer allerdings auf Casemiro verzichten: Der Mittelfeldspieler von Real Madrid sah seine zweite Gelbe Karte.