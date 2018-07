Gareth Southgate stand vor einer Tribüne voller jubelnder England-Fans und ließ einfach alles heraus. Mit geballten Fäusten und zusammengekniffenen Augen schrie er in die Moskauer Nacht hinein. Der englische Nationaltrainer, der normalerweise so sachlich, so höflich, so ruhig bleibt, wirkte wie erlöst.

Erlöst von dem nervenzerreißenden Achtelfinale gegen Kolumbien, das England gerade gewonnen hatte. Erlöst von dem englischen Elfmeterfluch, den seine Mannschaft gerade besiegt hatte. Erlöst von dem Elfmeter, den Southgate 1996 als Spieler bei der Heim-EM gegen Deutschland selbst verschossen hatte. Erlöst von der Geschichte, von den Klischees und von all dem, woran die Three Lions immer gescheitert sind.



Nun steht Southgate mit England ein Viertelfinale gegen Schweden bevor, und damit die beste Chance auf den WM-Titel seit 1990. Die Nationalmannschaft, die sich vor zwei Jahren kurz nach dem Brexit-Votum mit einer Niederlage gegen Island von der EM verabschiedete, die jahrelang als Sinnbild für die Einbildung und Selbstüberschätzung einer ganzen Nation galt, ist plötzlich wieder liebenswert. Als Fußballnation erfindet sich England in diesen Wochen neu. Und je länger die Euphorie andauert, desto mehr wächst das Gefühl, dass es um etwas mehr als nur den Fußball geht.



"Wir haben die Chance, etwas Größeres als uns zu beeinflussen", sagte Southgate vergangene Woche. "Mit unserer Vielfalt und unserer Jugend vertreten wir das moderne England. In England waren wir zuletzt ziemlich verloren, was unsere moderne Identität angeht. Wir können diese moderne Identität vertreten, und hoffentlich können sich die Leute mit uns identifizieren."

Nun neigt der Fußball, gerade bei Weltmeisterschaften, zum Größenwahn. Parallelen zu Gesellschaft oder gar Politik wirken oft übertrieben, manchmal gar hanebüchen. Doch spätestens seit dem Sieg über Kolumbien denken viele wie Southgate, der als sehr besonnener und kluger Trainer gilt. Der Leitartikel der linksorientierten Zeitschrift New Statesman sieht in dem Nationaltrainer "die Anfänge eines neuen, englischen Progressivismus". Der Fußballhistoriker David Goldblatt schreibt von einer "alternativen Nation", die Southgates Mannschaft vorstellen lässt. Wie in Deutschland hat diese WM eine Debatte über die nationale Identität ausgelöst. Anders als in Deutschland ist diese Debatte in England voller Hoffnung.



Hoffnung ist zur Zeit eine knappe Ressource in Großbritannien. Es ist ein tief gespaltenes Land. Der Brexit hat zahlreiche gesellschaftliche Risse offengelegt, die viel zu lange niemand sehen wollte. Risse zwischen Alt und Jung, Stadt und Land, Norden und Süden, Arm und Reich. In den zwei Jahren seit dem Knall haben sich die Fronten nur weiter verhärtet. Versöhnung und Kompromisse sind nicht mehr als Hirngespinste. Das Land ist paralysiert.



Für jeden ist etwas dabei

Vor dieser Kulisse hat sich Southgate vorgenommen, der englischen Nationalmannschaft eine neue identität zu verleihen. Durch Vielfalt und Jugend. So gespalten die Nation auch ist, kann sich eigentlich jeder im Lande mit dieser Mannschaft identifizieren. Für jeden ist etwas dabei. Da ist Raheem Sterling, in Jamaika geboren und im Schatten des Wembley-Stadions aufgewachsen. Es gibt die bodenständigen Jordans namens Henderson und Pickford aus dem Nordosten. Es gibt den bürgerlichen Eric Dier, der in Portugal groß geworden ist. Junge Spieler, die aus allen möglichen Hintergründen stammen und trotzdem wie eine Einheit funktionieren.



Nur garantiert eine bunte, erfolgreiche Mannschaft noch lange keine gesellschaftliche Harmonie. Sei es die Équipe Black-Blanc-Beur in Frankreich oder Joachim Löws Weltmeister hierzulande – die sozialpolitische Wirkung einer Sportveranstaltung wurde oft zu eifrig übertrieben. Auch in Großbritannien hat man das schon einmal erlebt. Während der Olympischen Spiele 2012 wurde der Muslim Mo Farah mit tausenden Union Jacks gefeiert. Mancher dachte, der Sport hätte die Gesellschaft verändert. Ein paar Jahre später gab es auf der Insel nicht weniger Islamophobie, aber dafür wesentlich mehr Nationalflaggen.