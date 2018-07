Die englische Nationalmannschaft hat im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft das Team der Schweden mit 2:0 besiegt. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate qualifizierte sich damit erstmals seit 1990 wieder für ein WM-Halbfinale und spielt in der nächsten Runde gegen Russland oder Kroatien.

Vor 39.991 Zuschauern in Samara brachte der Verteidiger Harry Maguire in der 30. Minute die Engländer nach einer Flanke von Ashley Young per Kopf in Führung. Dele Alli von Tottenham Hotspur erzielte wieder durch einen Kopfball (58.) das 2:0.



Die Atmosphäre im letzten WM-Spiel am Standort Samara glich zunächst eher einem unbedeutenden Saisonvorbereitungsspiel als einem Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Knapp 2.000 Plätze waren leer geblieben. Die Schweden hatten das Spiel lange unter Kontrolle, pressten früh und störten das Aufbauspiel der Engländer entscheidend. Erst die Führung durch Maguire brachte Schweden aus dem Gleichgewicht.

Schweden schwach vor dem Tor

Die Engländer agierten anschließend zielstrebiger und erzielten verdient den zweiten Treffer. Glück hatten die Engländer nach der Pause, als ihr Torwart Pickford bei einem Kopfball des früheren HSV-Profis Marcus Berg glänzend reagierte (47.). Schweden konnte trotz weiterer guter Chancen etwa durch Viktor Claesson in der 62. Minute nicht mehr aufschließen. Symptomatisch für die schwedische Abschlussschwäche: Werder Bremens Ludwig Augustinsson schoss einen Freistoß aus aussichtsreicher Position weit über das Tor (89.).



Neben den Briten um Starstürmer Harry Kane stehen bereits Frankreich und Belgien in der Runde der letzten Vier. Gastgeber Russland und Kroatien kämpfen am Samstagabend um den letzten freien Platz.