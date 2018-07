Wie ging es aus?

Kolumbien – England 3:4 (nach Elfmeterschießen)

Im Elfmeterschießen? Die Engländer?

Ja. Monatelang haben sie im Training geübt, sogar den Weg von der Mittellinie zum Tor. Trainer Gareth Southgate sagt: "Das ist eine Technik, die kann man lernen." Wer, wenn nicht er, wüsste das. 1996 verschoss er den entscheidenden Elfer im EM-Halbfinale gegen die Deutschen. Jetzt haben ihm alle zugehört, außer Jordan Henderson. Der verschoss. Weil aber Kolumbiens Mateus Uribe an die Latte ballerte und Englands Keeper Jordan Pickford den entscheidenden Ball von Carlos Bacca hielt, ist England, und das sieht jetzt ausgeschrieben seltsam aus, Sieger im Elfmeterschießen. Dazu kommt, dass sie nicht mehr blind bolzen und für den Brexit gestimmt haben: Ist da was in den Pints drin?

War es denn vorher auch spannend?

Sagen wir es so: Es lebte mehr von der Aussicht auf die Verlängerung als von der Qualität. Die Engländer standen hinten gut, vorne waren Jesse Lingard, Raheem Sterling und Delle Ali zwar flink und wuselten viel vor der Abwehr der Kolumbianer. Doch aus dem Chaos wurde kein Tor. Kolumbiens Stürmer Falcao sah man das erste Mal, da wurde er Mitte der ersten Halbzeit von John Stones abgeräumt. Und dann ein zweites Mal in einem Gerangel mit Kieran Trippier.

Ein kleines Highlight war ein Freistoß in der 40. Minute. Wie viel Zeit man im modernen Fußball mittlerweile aufwenden kann: Die gesprayte Linie anzweifeln. Drüber treten. Der Gegner macht drauf aufmerksam. Kopfstoß. Videobeweis deswegen fordern. Gelb kriegen. Den Ball neu hinlegen. Die Entfernung zur Mauer neu abschreiten. Die aufgebrachte Bank beruhigen. Freistoß. Vier Minuten später: Alles, für einen zarten Schuss neben das Tor. Sie merken schon: Schön war das alles nicht.

Ging es so weiter?

Ja. Auch nach der Halbzeit folgte auf jeden Pfiff eine Rudelbildung. Die beste Leistung des Spiels: Dass es elf gegen elf zu Ende ging. Am Anfang der zweiten Hälfte gab es sechs gelbe Karten in 16 Minuten. Phasenweise hatte das Duell etwas von CDU gegen CSU, nur gab es am Ende zum Glück keine Asylzentren.

Gelb bekam in der 54. Minute unter anderem auch Carlos Sánchez, weil er relativ dumm gegen Harry Kane geklammert hatte. Elfmeter. Eine Einladung, die Harry Kane in diesen Tagen nicht ausschlägt. England ging in Führung. Der arme Sánchez aber. Hat bei dieser WM dreimal gespielt, zwei Elfmeter verursacht und einmal Rot gesehen. Sogar Morddrohungen soll er erhalten haben.

Kam Kolumbien nochmal ran?

Zunächst nicht. Ohne Bayerns James waren sie planlos nach vorne. Bis, ja, bis zur dritten Minute der Nachspielzeit. Da flog mal wieder Yerry Mina heran, Kolumbiens 1,95-Meter-Abwehrturm. Wie schon in den beiden Spielen zuvor stieg er so hoch wie in Russland wohl nur Juri Gagarin vor ihm und köpfte Kolumbien in die Verlängerung. Wäre Englands Trippier einen Zentimeter größer oder einen Tag später zum Frisör gegangen, hätte er den Ball nicht nur an die Latte, sondern rausköpfen können. Mina jedenfalls ist der neue Klose. Nur er und Salto-Miro trafen bei einer WM dreimal mit dem Kopf, Mina muss für den Torjubel aber nochmal in die Turnhalle.

Wer war in der Überzahl?

Die Kolumbianer. Etwa 40.000 sollen in Russland sein, singen können die alle für zwei. Englands Fans, wegen Schlagzeilen wie "blutrünstige russische Hooligans schwören, dass sie töten werden", waren vor dem Turnier eher konservativ beim Buchen der Tickets für Russland. (Auch vor dem Spiel gegen die Kolumbianer gab sich die Sun wieder große Mühe, aufzufallen). Im Moskauer Spartakstadion war es jedenfalls sehr laut auf die südamerikanische Art. "Vamos" war besser zu hören als "coming home". Ein neuer Klassiker in Russlands Weiten könnte auch sí, se puede werden. Ja, sie können! Das half zumindest bis zum Elfmeterschießen. Englands Fans freuen sich nun auf das Gesangsduell mit den Schweden.