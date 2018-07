Fußball-WM - Kroatien trifft auf Russland im Viertelfinale Kroatien hat sich erstmals seit 1998 wieder für das Viertelfinale qualifiziert. Die Mannschaft trifft nun auf WM-Gastgeber Russland. © Foto: Damir Sagolj / Reuters

Kroatien – Dänemark 4:3 n. E.



Warum ist Kroatien nicht ausgeschieden?

Argentinien, Portugal und Spanien hat es im Achtelfinale erwischt, Deutschland ist schon längst draußen. Gemessen daran, dass die vermeintlichen Favoriten bei dieser Weltmeisterschaft eher nicht wie Favoriten auftreten, hätte eine Niederlage Kroatiens ins Bild gepasst. Schließlich sind die Kroaten spätestens nach dem 3:0 gegen Argentinien so etwas wie der neue Geheimfavorit und Nachfolger von den nicht mehr ganz so geheimen Belgiern. Wie Belgien und Uruguay gelang es Kroatien, alle drei Vorrundenspiele zu gewinnen. Gegen Dänemark, das sich eher durch die Gruppenphase stotterte, waren die Fußballer vom Balkan klarer Favorit. Nur behagte ihnen diese Rollenverteilung nicht. Dass sie am Sonnabend doch im Viertelfinale stehen und dort auf Gastgeber Russland treffen, lag in erster Linie an Danijel Subašić. Dem Torwart.

Wie ging das Spiel los?

Wer sich wie einige kroatische Fans nach den Hymnen noch die Tränen aus den Augen wischen musste, der verpasste gleich die entscheiden Szenen der regulären Spielzeit. Nach 58 Sekunden brachte Mathias Jørgensen die Dänen in Führung. Einen Einwurf des Supereinwerfers Jonas Knudsen, der den Ball vermutlich auch von Russland bis nach Bornholm werfen würde, wenn man ihn denn nur ließe, stocherte Jørgensen ins Tor. Nach 58 Sekunden. Es war das bisher schnellste Tor dieser WM. Nur hatten die Dänen kaum Zeit, sich über ihren Streich zu freuen. Von Glücksgefühlen beschwingt, schoss Henrik Dalsgaard im eigenen Straufraum Andreas Christensen ab, von dessen Rücken prallte der Ball genau vor die Füße von Mario Mandžukić. Der machte, was er schon während seiner Zeit beim VfL Wolfsburg und später beim FC Bayern am liebsten machte. Er netzte ein. Vier Minuten waren gespielt, und schon stand es 1:1. Nur waren beide Mannschaften Gefangene ihres eigenen Tempos. So konnte es unmöglich weitergehen und so ging es tatsächlich auch nicht weiter.

Wann gab es den nächsten Aufreger?

In der Verlängerung waren nur noch wenige Minuten zu spielen, da hatte Luka Modrić einen seiner Luka-Modrić-Momente. Gefühlvoll durchtrennte er mit einem einzigen Pass die dänische Abwehr, wie ein Entfesselungskünstler, der nur den einen Schnitt benötigt, um sich zu befreien. Modrić spielte also in den Lauf von Ante Rebić, von dem seit dem DFB-Pokal-Finale bekannt ist, dass auf ihn Verlass ist, wenn er allein auf den Torwart zuläuft. Wäre es auch in diesem Fall gewesen, nur rechnete Rebić, nachdem er Torwart Kasper Schmeichel umspielt hatte, nicht mit dem langen Bein von Mathias Jørgensen. Klare Notbremse (für die es inzwischen ja nur noch die gelbe Karte gibt), klarer Elfmeter. Natürlich schnappte sich Modrić den Ball, einmal hatte er ja schon verwandelt bei dieser WM. Anderseits, Lionel Messi hatte in Russland vom Elfmeterpunkt verschossen, Cristiano Ronaldo auch. Da war es nur logisch, dass Modrić, der bisher beste Spieler des Turniers, es den zwei Weltfußballern nachtat. Schmeichel hielt, so wie ein Schmeichel eben hält. Vater Peter, der oben auf der Tribüne aussah, als würde er noch immer mitspielen, hatte Dänemark 1992 im legendären Elfmeterschießen gegen die Niederlande ins Finale der Europameisterschaft gebracht und nun war sein Sohn dabei, eine ähnliche Geschichte bei der WM zu schreiben.

Warum ging es für Schmeichel im Elfmeterschießen nicht so gut weiter?

Eigentlich ging es das ja. Gleich den ersten Elfmeter des Kroaten Milan Badelj hielt er auch wieder. Nur hatte zu diesem Zeitpunkt sein Gegenüber Subašić auch schon gegen Christian Eriksen pariert. Subašić war keinesfalls gewillt, dem einen Schmeichel auf der Tribüne und dem anderen Schmeichel auf dem Feld die Show zu überlassen. Für einen Moment schienen Subašić und Schmeichel unbezwingbar. Es bedurfte erst des humorlosen Simon Kjær, der den Ball endlich ins Tor drosch. Vollspann unter die Latte. Noch Fragen? Irgendwann war auch Luka Modrić wieder dran, es war der Moment, in dem das psychologische Momentum kippte. Bis dahin war es aufseiten der Dänen gewesen, aber Modrić ließ sich von den Mätzchen, die Schmeichel aufführte, nicht beeindrucken und verwandelte sicher. Nach Modrić waren wieder die Torhüter an der Reihe. Subašić hielt, Schmeichel hielt, Subašić hielt. Ivan Rakitić traf. Damit war das Spiel entschieden und Kroatien im Viertelfinale.

Was passierte zwischen Anfangsphase und Elfmeterschießen?

Wenig bis nichts. Kroatien fehlten die Leichtigkeit und der Spielwitz aus der Gruppenphase, Dänemark spielte dagegen besser, als es viele erwartet hatten. In der Verteidigung standen die Dänen sicher, die Räume verengten sie geschickt. Mitte der zweiten Halbzeit übernahmen sie, angeführt von dem klugen Strategen Thomas Delaney, gar die Kontrolle über das Mittelfeld. Zu Torchancen kamen sie aber genauso wenig wie die Kroaten, die erst in der Verlängerung wieder etwas aktiver wurden. Gerade noch rechtzeitig, um im Elfmeterschießen das Momentum wieder auf die eigene Seite zu ziehen.