Gleich hinter der Grenze hört die WM auf. Wer aus Belgien kommt, dem fällt der Unterschied in Roosendaal, der ersten Stadt auf niederländischem Boden, jedenfalls sofort ins Auge: Eben noch belgische Flaggen und Wimpel an den Häusern und Trikots im Schaufenster, plötzlich sieht man nichts mehr davon. Orange geschmückte Straßen: War da mal was? Gratis-Fanartikel bei Albert Heijn, der allgegenwärtigen Supermarktkette? Nichts. Zum zweiten Mal in Folge findet ein Turnier ohne die niederländische Nationalmannschaft statt.

Wer ob dieser Tatsache ein Land in Trauer erwartet hat, liegt falsch. Eher ist da eine leise, spürbare Abwesenheit von etwas, was auch immer genau es ist. Der erste Schmerz ist längst abgeklungen, es sind Kleinigkeiten, die noch an das Aus schon in der Qualifikation erinnern. Zum Beispiel, dass es in den Elektrogeschäften keine Angebote für neue Fernseher gibt, die sonst bei Turnieren immer gut laufen. Und natürlich die Erinnerungen, die sich in dieser Vorrunde einstellten, wenn man etwa in den Bars des Amsterdamer Quartiers Jordaan ein Spiel anschaute: die Eruption nach van Persies Flugkopfball 2014 gegen Spanien, Menschen in orangen Bademänteln, die nachts vor ihren Häusern tanzten, ein ausgelassener Dealer, der auf dem Trottoir einen Überschlag vorführte, wohlgemerkt mit einem Getränk in einer Hand.

Die Marokkaner hätten etwas Leben in den WM-Sommer bringen können

Es ist kein schlechter Sommer in den Niederlanden, nur ein nüchterner. Die Sonne scheint viel. Bis Mitte der Vorrunde sahen im Schnitt 1,3 Millionen Menschen ein Match – 300.000 weniger als bei der EM 2016, als Oranje auch schon fehlte. 2014 waren es noch 2,9 Millionen. Trotzdem waren etwa am letzten Junisonntag, nach den kurzweiligen Spielen der Gruppe H, die fünf zuschauerkräftigsten Sendungen solche mit WM-Inhalt.



Apropos Dabeisein: Aktiv in Russland ist natürlich der Schiedsrichter Björn Kuipers, der vor allem Neymar in Erinnerung sein dürfte. "Durch die Abwesenheit von Oranje hat er mehr Chance aufs Finale als jemals zuvor", schreibt das Algemeen Dagblad. Zugleich vermeldete man, dass immerhin die einheimische Eredivisie durchaus prominent bei der WM vertreten ist oder zumindest war: der Meister PSV Eindhoven etwa mit dem Mexikaner Hirving Lozano, Ajax Amsterdam mit den Dänen Lasse Schöne und Kasper Dolberg sowie dem Argentinier Nicolás Tagliafico, Feyenoord Rotterdam durch seinen dänischen Goalgetter Nicolai Jørgensen. Und in der Vorrunde war da auch noch das marokkanische Team, das einen deutlich niederländischen Einschlag aufwies, mit Hakim Ziyech (Ajax), Karim El Ahmadi und Sofyan Amrabat (beide Feyenoord), die alle in den Niederlanden geboren wurden.

Überhaupt hätten die Marokkaner bei einem anderen Verlauf durchaus etwas Leben in den hiesigen WM-Sommer bringen können. In Breda, im Süden des Landes, dekorierte Ahmed Bouhdaid seinen Sandwichladen vor Turnierbeginn in den Farben der "Atlas-Löwen". Von großer Vorfreude, nicht nur unter den niederländischen Kunden, berichtete er in der Regionalzeitung BN/De Stem. Angesichts der extrem schweren Gruppe währte sie nicht lange. Jene Niederländer, die die WM nicht nur als neutrale Zuschauer verfolgen wollen, brauchen also ein anderes Team als jenes aus dem Maghreb, aus dem so viele Migranten in die Niederlande kamen.