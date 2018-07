Kroatien hat das WM-Gastgeberland Russland geschlagen und zieht damit – wie zuletzt 1998 – ins Halbfinale ein. Dort wird das Team auf Großbritannien treffen.



In der 31. Minute traf Russlands Denis Tscheryschew zur 1:0-Führung gegen Kroatien. Schon in der 39. Minute erzielte Andrej Kramarić für Kroatien den 1:1-Ausgleichstreffer. Bis zum Ende der zweiten Halbzeit blieb es bei dem Spielstand. In der 101. Minute der Nachspielzeit schoss Domagoj Vida Kroatien in die 2:1-Führung. Für seinen Torjubel inklusive Trikot ausziehen kassierte er eine gelbe Karte. Noch in der 115. Minute machte Russlands Mario Fernandes dann den überraschenden Ausgleich zum 2:2. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Kroatien schließlich mit 4:3 durch. Dem früheren Schalker Ivan Rakitić gelang der entscheidende Treffer. Im Achtelfinale hatten sich die Kroaten gegen Dänemark ebenfalls im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Das Spiel lebte weitgehend von der Spannung. Beide Mannschaften kamen lange Zeit kaum in den Spielrhythmus und verloren meist früh den Ball. Strafraumszenen waren über weite Strecken der Begegnung selten. Das individuelle Können des kroatischen Teams war nur hin und wieder zu beobachten – zum Beispiel bei einem Fallrückzieher von Kramarić kurz nach dem Seitenwechsel und einem Schuss an den Innenpfosten von Perišić.

Nach dem Achtelfinalsieg gegen Spanien hatte das russische Team an den Erfolg bei der WM im eigenen Land geglaubt. "Ich hoffe, dass die wichtigsten Spiele noch vor uns liegen", hatte Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow noch am Freitag gesagt. Auch Mittelfeldspieler Alexander Golowin hatte sich hoffnungsvoll gezeigt. "Wir haben verstanden, dass wir bis zum Finale kommen können. Und wir glauben ernsthaft daran", sagte er.

Kroatien war schon vor dem Spiel gegen Russland als Favorit gehandelt worden. Dennoch zeigten sie Respekt vorm Gegner Russland. Kroatiens Star und Kapitän Luka Modrić hatte vor dem Spiel eingeräumt: "Es wird ein hartes Spiel. Die Russen haben gegen Spanien gezeigt, dass sie kämpfen können.