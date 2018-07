Chimki im Nordwesten ist eine der Moskauer Satellitenstädte, hinter der die Wohntürme enden und die Weite beginnt. Eine Gegend, die für manche "die Schweiz Moskaus" ist und tatsächlich: der Bus fährt auf dem Weg hinauf zum Novogorsk Traning Center eine kleine Serpentinenstrecke mit zwei Kurven und durch grüne Hügel. Fast kann man es jodeln hören.

Hier oben trainiert Russlands Turnelite, die Sporthelden des Landes gehen ein und aus. Und vielleicht wird man ja künftig auch vom Sommer 2018 erzählen, als die Sportschule wieder ein Team beherbergte, an das man sich erinnert: Russlands WM-Team. Der Hype um die Elf ist gerade riesig, doch eigentlich ist die große Überraschung, das überhaupt noch Journalisten hier hoch ins russische WM-Quartier kommen. Dass Russland sich noch auf WM-Spiele vorbereitet. Zum Beispiel das Viertelfinale gegen Kroatien am Samstag. Russland ist die große Überraschung des Turniers. Doch wie gut sind sie eigentlich?

Der Fußball sieht aus wie bei einem Team aus der Zweiten Bundesliga. Weltklasse hat keiner, verteidigen ist die oberste Maxime, und der lange Ball ist auch wieder hip. Unterhaching-Style. Der Verteidiger Wladimir Granat spielte gegen Spanien 75 Minuten und brachte keinen einzigen Pass zum Mitspieler.

Nur zwei Spieler, der Ersatztorhüter Wladimir Gabulow (FC Brügge) und der Offensive Denis Tscheryschew (FC Villarreal) spielen nicht in der russischen Liga, die in Europa eher drittklassig ist. Zu WM-Beginn stand der Gastgeber in der Fifa-Weltrangliste auf Platz 70, war das schlechteste aller Teams. Und trotzdem kann Russland am Sonntag ins Halbfinale der WM einziehen, mancher träumt sogar vom Finale.



Dabei glaubte lange niemand ans Team, die Stimmung im Land war zynisch. Wladimir Putin besuchte bislang nur das Eröffnungsspiel, immerhin ruft er ab und zu den Trainer an. Selbst vor dem Spiel gegen Spanien kauften sich viele Russen Karten fürs Theater, weil sie mit einer Niederlage rechneten. Als die Zuschauer im Marinskij-Theater von St.Petersburg das Ergebnis erfuhren, brach spontaner Applaus aus. "Wir schaffen das!", war einer von vielen begeisterten Zeitungstiteln nach dem Spiel.



Den Schnauzer trägt er seit den Achtzigern

Das Turnier begann damit, dass Russland Saudi-Arabien 5:0 zerlegte. Das gleiche Team hatte Deutschland eine Woche vorher am Rande eines Unentschieden. Ägypten galt vielen hinter Uruguay als Gruppenzweiter, wegen Mo Salah. Gegen Russland sah man ihn fast nicht, die Russen gewannen 3:1. Bei der 0:3-Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Uruguay wechselte der Trainer Stanislaw Tschertschessow fleißig durch. Und Uruguay, das zeigte sich nun, kam immerhin auch bis ins Viertelfinale.

Tschertschessow, über dessen Ablösung nach dem Confederations Cup 2017 diskutiert wurde, ist schon jetzt ein russischer Held. Seine Wechsel im Turnier zahlten sich alle aus. Er setzte gegen Spanien auf drei Innenverteidiger. Das sorgte für den Nichtfußball, aber auch den Sieg. Während Russlands Presse vom Titel raunt, bleibt er stoisch und erzählt von der harten Arbeit, die vor ihm und seinem Team liegt. Den Druck, der auf dem Gastgeber liegt, hält er aus. Während andere zu jedem Spiel die Frisur wechseln, trägt er seinen Schnauzer schon seit den Achtzigern. Er ist einer von der alten Schule und so lässt er auch Fußball spielen.

Der zweite in diesen Tagen besungene Held ist Igor Akinfeev. Der Torhüter hielt den entscheidenden Elfmeter gegen Spanien mit dem Fuß. Doch er hat Schwächen. Immer wieder passieren ihm Patzer. Das 0:2 gegen Uruguay ging mit auf sein Konto. Und der Freistoß von Luis Suárez war nicht unhaltbar.