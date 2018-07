Schweden hat im Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft gegen die Schweiz gewonnen. Emil Forsberg traf in der 66. Minute zum 1:0 (0:0) und führte seine Mannschaft so zum Sieg. Damit steht Schweden zum ersten Mal seit 24 Jahren im Viertelfinale der WM. Die Schweizer sind nun beim dritten Turnier in Folge im Achtelfinale ausgeschieden. Auch bei der WM 2014 und der EM 2016 scheiterten sie im ersten Spiel der K.-o-Runde.

In der Runde der letzten Acht trifft Schweden am Samstag in Samara auf den Gewinner der Partie Kolumbien gegen England. Ausgerechnet im ersten Turnier nach der Ära des schwedischen Fußballstars Zlatan Ibrahimović können sie einen der größten Erfolge ihrer Fußballgeschichte perfekt machen.



Mit für sie ungewöhnlichem Pressing versuchten die sonst auf die Defensive bedachten Schweden die Schweizer zu Ballverlusten zu zwingen. Unordnung in die neue Abwehr der Gegner zu bringen, war das offensichtliche Ziel. Schließlich fehlten dort die gelbgesperrten Stammspieler Stephan Lichtsteiner und Fabian Schär. Die Überfalltaktik hätte funktionieren können, wenn sie effektive Stürmer gehabt hätten. Marcus Berg (8./9.) kam gleich zweimal frei zum Schuss. Erst verzog er, dann wurde er geblockt. Den Abpraller jagte Albin Ekdal weit über das Tor.

Die Schweiz war deutlich sparsamer mit Offensivaktionen. Ricardo Rodríguez (32.) versuchte es mit einem Freistoß von außen direkt aufs Tor. Blerim Džemaili (38.) schoss den Ball aus guter Position über das Tor.

Vor Forsbergs Tor setzte er sich energisch über die linke Seite durch, zog nach innen und hatte Glück. Sein eher schwacher und zu zentraler Schuss wurde vom Dortmunder Manuel Akanji unhaltbar für Sommer abgefälscht. Die Schweizer wurden danach notgedrungen offensiver und wechselten Breel Embolo ein. Bei einem Kopfball des Schalkers klärte Forsberg (80.) kurz vor der Linie. Noch in der Nachspielzeit parierte Schwedens Torwart Robin Olson einen gefährlichen Kopfball von Haris Seferović (90.+2.)