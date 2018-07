Nach Frankreich und Uruguay hat auch Gastgeber Russland das Viertelfinale der Fußball-WM erreicht. Die Russen gewannen im Elfmeterschießen 4:3 gegen den Mitfavoriten Spanien und treffen nun in der nächsten Runde am Samstag in Sotschi auf Kroatien oder Dänemark. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:1) gestanden. Die Tore in der regulären Spielzeit erzielten zwei Russen: Zunächst brachte Sergej Ignaschewitsch (12. Minute) per Eigentor die spanische Führung, später glich Artjom Dsjuba (41.) nach Handelfmeter aus.



Das Spiel hatte vor 78.011 Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion mit Vorteilen für Spanien begonnen. Die Spanier hatten deutlich mehr Ballbesitz, Russland beschränkte sich auf Konterangriffe. Beide Mannschaften standen hinten gut, Chancen gab es nur wenige. So war das erste Tor ein Zufallsprodukt: Marco Asensio schlug einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den russischen Strafraum, wo der Ball an die Hacke von Ignaschewitsch prallte und von dort ins Tor flog. Spanien blieb zwar spielbestimmend, nach einer guten halben Stunde wurde Russland aber stärker. Alexander Golowins Schuss (38.) von der Strafraumgrenze verpasste das spanische Tor nur knapp. Wenig später dann der Ausgleich: Nach Handspiel von Gerard Piqué verwandelte Dsjuba den fälligen Strafstoß.

Koke und Aspas scheitern im Elfmeterschießen

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild wie in der ersten. Spanien hatte deutlich mehr Ballbesitz, schaffte es aber nur selten, gute Torchancen herauszuspielen. Erst kurz vor Ablauf der 90 Minuten erhöhten die Spanier den Druck. Andrés Iniesta zog von der Strafraumkante ab (85.), Sergio Busquets verfehlte das Tor (86.). In der Verlängerung spielte nur noch Spanien, Russland stellte sich tief in die eigene Hälfte. Beide Mannschaften nutzten eine neue Sonderregel dieser WM aus und wechselten ein viertes Mal. Der für Asensio eingewechselte Rodrigo Moreno sprintete über halbrechts in Richtung russisches Tor, fand von der Grundlinie aber keine Lücke bei seinem Schuss (111.). Der zweite Versuch von Daniel Carvajal aus aussichtsreicher Position wurde von der Abwehr abgeblockt.



Trotz drückender Überlegenheit kam Spanien nicht zu einem Treffer, sodass es zum Elfmeterschießen kam. Nach vier Toren von Iniesta, Fjodor Smolow, Piqué und Ignaschewitsch scheiterte Koke am russischen Torhüter Igor Akinfejew. Golowin und Denis Tscheryschew erhöhten für Russland, Sergio Ramos glich zwischenzeitlich aus. Doch dann scheiterte Iago Aspas – die Entscheidung.