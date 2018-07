Geraint Thomas aus Wales hat die Tour de France 2018 gewonnen. Der vierfache Toursieger und Titelverteidiger Christopher Froome landete hinter dem Belgier Tom Dumoulin auf Platz drei. Für Thomas ist der Gewinn bei der Frankreichrundfahrt der größte Erfolg seiner Karriere.



Den Tagessieg auf der letzten Etappe von Houilles nach Paris holte der Norweger Alexander Kristoff vor dem deutschen Radfahrer John Degenkolb. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan konnte nicht in den Massensprint auf den Champs-Élysées eingreifen. Sein sechstes Grünes Trikot als bester Sprinter der Rundfahrt hatte sich der Bora-hansgrohe-Kapitän aus der Slowakei schon vorher gesichert.



Der 116 Kilometer lange Schlussabschnitt mit dem traditionellen Ziel auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées war für Gesamtsieger Geraint Thomas das erwartete Schaulaufen im Gelben Trikot. Durch den dritten Platz bei der vorletzten Etappe am Samstag hatte Thomas den Gesamtsieg bereits perfekt gemacht und letzte Zweifel beseitigt. Angriffe musste Thomas nicht mehr fürchten. Auf der letzten Etappe ging es traditionell nur noch um den Tagessieg.

Für die deutschen Fahrer verlief die Tour in diesem Jahr eher enttäuschend. Den einzigen Etappensieg der elf deutschen Fahrer konnte Degenkolb holen. Er gewann die neunte Etappe in Roubaix und verpasste im Finale am Sonntag knapp den zweiten Streich. Die in den vorangegangenen Jahren sehr erfolgreichen Topsprinter Marcel Kittel und André Greipel waren bereits früh ausgeschieden.