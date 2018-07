Abwehrspieler Jérôme Boateng hat nach dem WM-Vorrundenaus der deutschen Fußballnationalmannschaft im Interview mit der Welt am Sonntag Stellung bezogen. "Wir sind einfach nicht ins Turnier gekommen und haben überhaupt nicht zu unserem Rhythmus und Spielfluss gefunden. Es hat viel gefehlt: Wille, Leidenschaft, Überzeugung", sagte Boateng zum frühen Aus der deutschen Mannschaft. Selbstkritisch äußerte er sich zum fehlenden Gemeinschaftsgefühl in der Mannschaft: "Leider hat man gesehen, dass wir auf dem Spielfeld nicht als Einheit funktioniert haben. Unser Slogan für die WM war ja '#zsmmn', aber wir haben es einfach zusammen nicht hinbekommen, das zu leben."

Boateng verteidigte seinen Teamkollegen Mesut Özil, der stark kritisiert worden war. "Mesut ist ein Mensch. Man darf die ganze Kritik nicht an einem ablassen, die ganze Mannschaft ist in der Verantwortung", sagte er. Özil war wegen gemeinsamer Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan kritisiert worden und galt bei der WM als Symbolfigur des deutschen Scheiterns. "Das mit dem Foto war unglücklich, es war zuletzt eine schwierige Situation für ihn", sagte Boateng. Er sei jedoch dagegen, einzelne Spieler zum Sündenbock auszurufen.

Für sich selbst schloss Boateng einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft aus. "Das war nie ein Thema für mich. Ich sehe mich auch noch überhaupt nicht am Zenit meiner Leistungsfähigkeit angekommen", sagte er. Trotz der schweren Enttäuschung mit dem erstmaligen Aus der DFB-Auswahl in einer WM-Gruppenphase wolle er "unbedingt weiterspielen", so der Verteidiger des FC Bayern München weiter. "Ich bin ein Führungsspieler und als solcher bereit dazu, mit anzupacken", sagte Boateng, der versuchen wolle, seine Erfahrung an die jungen Spieler weiterzugeben.

Im Hinblick auf die Zukunft von Joachim Löw sprach sich Boateng "auf jeden Fall" für dessen Verbleib als Bundestrainer aus. Löw habe dem Team "klare Worte und Anweisungen mitgegeben, die wir nicht umgesetzt bekommen haben", sagte Boateng. Beim Neuanfang mit der Nationalmannschaft nach der Sommerpause wolle er "mit den anderen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Ich will mit ihnen wieder das Deutschland repräsentieren, das wir kennen. Ein starkes Deutschland, eine starke Nationalmannschaft."