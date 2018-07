Diese Weltmeisterschaft ist die erste, die ich mit meinem Sohn schaue. Bei aller Freude über dieses spezielle Vater-Sohn-Glück überlege ich, den Fernseher in Zukunft lieber aus zu lassen. Zumindest wenn eine bestimmte Mannschaft mit einem bestimmten Spieler spielt.



Den Namen des Spielers wollte Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio nach dem Achtelfinal-Aus seiner Mannschaft nicht in den Mund nehmen. Er sagte nur, der Schiedsrichter sei "auf die Gaunereien eines Brasilianers hereingefallen". Und weiter: Die Theatralik dieses Spielers sei ein schlechtes Beispiel für die Kinder, die zuschauten. Osorio hat recht.



Ich bin niemand, der seinen Kindern die Ohren zuhält, wenn irgendwo Schimpfworte gerufen werden, oder der ihnen die Augen verbindet, wenn auf dem Spielplatz die Fetzen fliegen, nicht selten zwischen Eltern übrigens. Es gibt Dinge, die gehören zum Leben dazu. Die haben ihre Berechtigung, auch wenn wir sie nicht schön finden.



Ich wünschte, ich könnte über Neymar das Gleiche sagen, aber das stimmt nicht. Was der Brasilianer bei der WM aufführt, gehört nicht zum Fußball. Jedenfalls nicht zu dem Fußball, den ich mir für meinen Sohn und alle anderen Kinder wünsche.

Mein Junge ist gerade vier Jahre alt geworden. Seit Kurzem spielen wir jeden Tag im Garten. Mal zehn, mal 20, mal 30 Minuten. Wie wir Lust haben. Ohne Vorgaben, einfach nur um Kirschbäume dribbeln, Mamas Rhododendron umlaufen, aufs kleine tragbare Tor schießen und sich freuen, wenn der Ball drin ist. Manchmal gehen wir auch rüber auf den Sportplatz, der keinen Steinwurf entfernt von unserem Garten auf der anderen Straßenseite liegt. Dort schauen wir uns die Mannschaften unseres Dorfvereins an. Ganz nebenbei versuche ich dann, meinem Sohn zu erklären, worum es beim Fußball eigentlich geht.



Die Tritte rechtfertigen nicht das Benehmen

Vor ein paar Tagen haben wir uns ein Spiel der Altherrenmannschaft angesehen. Als es in der Schlussphase immer hitziger wurde, habe ich ihm gesagt, dass man auf dem Spielfeld schon mal aneinandergeraten könne, schließlich wolle ja jeder gewinnen. Wichtiger sei es aber, dass man sich nach dem Schlusspfiff wieder die Hand gibt und verträgt. Und als der Gegner Tor um Tor schoss, weil unsere Mannschaft schlecht drauf war und er fragte, warum denn nicht einfach einer von unseren sich den Ball schnappen könne, um allein durchzurennen und ein Tor zu schießen, antwortete ich: "Weil das zu schwierig ist. Fußball ist ein Teamsport, und nur wenn alle miteinander spielen und ihr Bestes geben, kann man gewinnen. Einer allein kann das nicht schaffen."



Kurzum: Die Werte, die ich ihm zu vermitteln versuche, sind Fairness, Respekt vor Gegner, Mitspielern und Schiedsrichtern sowie ein Gefühl dafür, dass man in Zusammenarbeit mit anderen große Dinge erreichen kann.

Und dann sitzen wir vor dem Fernseher, schauen Mexiko gegen Brasilien, weil Mexiko seine Lieblingsmannschaft ist (wegen der Flagge, auf der ein Adler eine Schlange frisst), und sehen Neymar. Jenen Spieler, der wie kein Zweiter Egoismus verkörpert und Theatralik, der sich ständig im Zwiegespräch mit dem Schiedsrichter befindet, der Strafen und Karten für den Gegner fordert und auf Mitspieler losgeht, wenn die nicht machen, was er will. Der all das tut, was man nach den Regeln der Fairness nicht tun sollte.