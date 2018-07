Spielt der DFB das falsche Spiel der Hetzer jetzt mit? Hat Oliver Bierhoff den Schuldigen für das Vorrundenaus gefunden? Viele werfen dem Manager der Nationalmannschaft Rückgratlosigkeit vor, weil er im Interview mit der Welt über den viel geschmähten Mesut Özil sagte: "Man hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet."

Die Aufregung ist ein wenig übertrieben, aber nicht ganz falsch. Bierhoff hätte ahnen müssen, wie der Satz angesichts der Stimmungslage in Deutschland ausgelegt wird. Und er hätte mindestens zwei weitere Sätze sagen sollen, um dem allgemeinen populistischen Trend entgegenzuwirken: "Özil ist nicht alleine schuld am Vorrundenaus." Und: "Gegen Fremdenfeindlichkeit nehmen wir unseren verdienten Nationalspieler selbstverständlich in Schutz." Jérôme Boateng tat das.

Bierhoff tat es nicht, und so geht anderes unter. Etwa sein verklausulierter Hinweis, dass Özil und seine Verwandten Probleme bekommen könnten, sollte sich Özil von Erdoğan distanzieren. Zudem soll das Interview ein Beginn der neuen Selbstkritik und Öffnung sein. Mit dem Özil-Satz gibt Bierhoff immerhin zu, dass er selbst Fehler gemacht und das Thema unterschätzt hat. Vor der WM hatte er die Medien wegen der Berichte über die Erdoğan-Affäre kritisiert und den Eindruck erweckt, dass Pressearbeit beim DFB vor allem als Belastung und nicht als Kernaufgabe empfunden wird.

Keine Erklärung in der Öffentlichkeit

Für diesen bedenklichen Befund gibt es viele Belege: Bei der Kaderbekanntgabe ließ Joachim Löw keine Fragen zu, gab dann aber hinter den Kulissen einigen Journalisten Auskunft. In Russland stellte er sich nur an offiziellen Fifa-Terminen den Medien. Nach dem Aus flüchtete die DFB-Delegation geradezu aus Russland. Dass Löw trotz des Vorrundenaus weitermacht, lancierte der DFB erneut in der Boulevardpresse. Ein Bundestrainer sollte sich nach einer solchen Blamage aber eigentlich der gesamten Öffentlichkeit erklären.

Und Reinhard Grindel, so macht es den Eindruck, wollte in dieser bedeutenden Personalie vor allem schnell Ruhe. Er hat sicher die deutsche EM-Bewerbung im Blick. Außerdem verlängerte er schon vor dem Turnier ohne Not Löws Vertrag. Damit hat er sich die Option verbaut, sich nachher von ihm zu trennen oder zumindest eine klare Analyse einzufordern. Man weiß auch nicht, wie der DFB-Präsident zum Hass auf Özil steht.

Im Gegensatz zum Präsidenten und zum Trainer versucht Bierhoff nun, Verantwortung zu übernehmen, an diesem Abend etwa im ZDF. Sein Özil-Satz ist ja nicht völlig falsch. Der DFB hätte Özil nicht zu Hause lassen sollen, aber zumindest überlegen dürfen, ihn zu sanktionieren. Weniger für das dumme Foto, eher für dessen Umgang damit. Özil blieb, um Fragen nach Erdoğan aus dem Weg zu gehen, als einziger Spieler dem traditionellen Medientag fern. Dieses Schwänzen war in der Mannschaft im Gegensatz zu den Bildern wirklich ein Problem. Regeln müssen für alle gelten, doch Özil, der mit Werbevideos auf seinen digitalen Kanälen viel Geld verdient, pochte auf Privilegien und kam damit durch.

Das alles, der Führungsstil der sportlich Verantwortlichen, ihre zunehmende Entfernung von der Basis, die Öffentlichkeitsarbeit des DFB, der Egoismus mancher Spieler und als jüngstes Beispiel das Bierhoff-Interview, legt das wahre Problem offen: Die sportliche Führung und die Verbandsspitze haben zu viel schleifen lassen. Das Resultat sah man in Russland auf dem Platz. Wie der DFB, so die Mannschaft.