ZEIT ONLINE: Herr Schubert, wie rutscht man am schnellsten?

Sven Schubert: Mit der Dreipunkttechnik, die benutze ich auch. Dabei rutscht man auf beiden Schulterblättern und einer Ferse. Alternativ kann auch zwischen den angehobenen Schulterblättern und auf einer Ferse gerutscht werden. Die Arme können bei beiden Techniken nach hinten gestreckt oder leicht angewinkelt werden. Der Popo sollte möglichst weit weg von der Wasseroberfläche gehalten werden, um wenig Auflagefläche zu bieten. Dafür braucht man ordentlich Körperspannung. In Kurven kann der Schwerpunkt über die Schultern und den Oberkörper verlagert werden, um keine Geschwindigkeit zu verlieren. Eine enge Badehose kann zusätzlich Reibung verhindern. Bei den Wettkämpfen der Frauen wird eine andere Technik angewendet. Da wird meistens im Sitzen auf dem Popo und einer Ferse gerutscht, den Oberkörper und den Kopf Richtung Zehenspitzen gebeugt.



ZEIT ONLINE: Warum benutzen Frauen denn eine andere Technik?

Schubert: Eine wissenschaftliche Theorie gibt es dafür aber noch nicht. Möglicherweise spielt der Start eine Rolle, der weniger kraftvoll ist als bei den Männern. Dadurch ist die Anfangsgeschwindigkeit etwas geringer. Im Sitzen können sich die Frauen zusätzlich an den Seiten mit den Händen anschieben, womit eventuell das kleine Defizit am Start, besser als im Liegen, kompensiert werden kann. Diese Technik hat sich mit der Zeit einfach durchgesetzt, aktuell ist es die schnellste. Trotzdem sollte man alles mal ausprobieren.



ZEIT ONLINE: Worauf kommt es noch an?

Schubert: Generell ist es wichtig, am Start mit viel Power reinzugehen, also schön hoch zu springen und sich dann in die Rutsche zu schwingen. Damit kann man sehr viel Zeit rausholen. Dafür ist es wichtig, die Haltestange mit einem Handtuch zu trocknen, damit die Hände besser greifen können.

Sven Schubert ist achtfacher und amtierender Deutscher Meister im Rennrutschen. Seit 2014 ist er im Deutschen Rennrutschverband e. V. (DRV) als Hauptorganisator des Deutschland Cups aktiv. Die erste Deutsche Rennrutschmeisterschaft wurde 1997 ausgetragen, den DRV gibt es seit 2007. © privat

ZEIT ONLINE: Wie sind Sie zu dieser doch eher ungewöhnlichen Sportart gekommen?

Schubert: Recht zufällig. In Osterode gibt es ein Schwimmbad mit Rutsche und Zeitmessung, dort war ich während des Studiums immer schwimmen und gelegentlich rutschen, bis ich mitbekommen habe, dass dort auch eine Rutschmeisterschaft stattfindet. Da habe ich mitgemacht und war auf Anhieb recht schnell. Insgesamt hat mir der Wettbewerb damals gut gefallen. Mittlerweile ist das fast sechs Jahre her, jetzt bin ich selbst im Rennrutschverband Mitglied und organisiere Meisterschaften.

ZEIT ONLINE: Welche physischen Eigenschaften bringt ein guter Rutscher mit?

Schubert: Vor dem Rutschen war ich Ruderer, die Anforderungen beider Sportarten sind tatsächlich recht deckungsgleich. Man braucht beim Rennrutschen viel Kraft für den Start, und um die Körperspannung während des Rutschens aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich ist mehr Gewicht von Vorteil. Es gibt daher auch Wettkämpfe in Gewichtsklassen, um Chancengleichheit zu gewährleisten. Bei den Deutschen Meisterschaften wird beispielsweise in unter und über 80 Kilogramm Körpergewicht unterschieden.

ZEIT ONLINE: Was fasziniert Sie am Rennrutschen?

Schubert: Vor allem der Adrenalinschub. Man merkt richtig, wie man mit guter Technik deutlich schneller wird. Das macht riesigen Spaß. Zusätzlich lernt man viele Leute kennen. Bei den Meisterschaften hat sich mittlerweile eine kleine Familie aus unterschiedlichen Altersklassen aufgebaut. Es ist toll, sich am Wochenende irgendwo zu treffen und zu gucken, wer am schnellsten auf der Rutsche ist.

ZEIT ONLINE: Gibt es vergleichbare Szenen in anderen Ländern?

Schubert: Wir haben festgestellt, dass es in Norwegen auch relativ viele Meisterschaften im Rennrutschen gibt. Mittlerweile gibt es sogar internationale Wettkämpfe. Momentan versuchen wir noch andere Länder vom Rennrutschen zu begeistern, da es in Europa einige Rutschen mit Zeitmessung gibt. Vielen ist jedoch noch gar nicht bewusst, dass man darauf mal eine Meisterschaft veranstalten könnte. In der Schweiz eröffnet im August eine 220 Meter lange Doppelrennrutsche, bei der man parallel starten kann. Da würde sich ein Wettbewerb natürlich anbieten. Insgesamt aber hat Deutschland die größte Rennrutschszene.

ZEIT ONLINE: Wie bereiten Sie sich auf einen Wettkampf vor?

Schubert: Es gibt Portale, die weltweit Videos von Rutschen machen. Da schaue ich vorher einmal nach, wie die Rutsche aussieht und wie scharf die Kurven sind. Zudem rutsche ich ungefähr einmal die Woche, vor Wettkämpfen zwei- bis dreimal, um meine Technik zu verbessern. Vor sehr wichtigen Wettkämpfen fahre ich auch mal vorher hin und teste die Rutsche. Das Training findet aber noch auf Spaßebene statt. Es ist noch kein Leistungssport, aber die Leute werden immer motivierter und wollen immer schneller werden. Dementsprechend wird es zunehmend schwieriger, Wettkämpfe zu gewinnen.