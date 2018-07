Schweden – England 0:2

0:1 Harry Maguire (30.)

0:2 Dele Alli (59.)

Wie lief das Spiel?

Es gehört ja nicht unbedingt zu den Wesensmerkmalen dieser Weltmeisterschaft, dass Spiele genauso verlaufen, wie es vorher zu erwarten gewesen wäre. Schweden gegen England stellte eine Ausnahme dar. So wie prognostiziert lief es auch. Schweden hatte sich durch diese WM gebollwerkt, unangenehm für den Gegner, unangenehm für die Zuschauer. Aber immer stand eine Mannschaft auf dem Platz, homogen in allen Mannschaftsteilen und immer bereit, eiskälter zuzuschlagen als der Winter in Lappland.



Bisher war es den Schweden immer gelungen, den Gegner mit ihrer Körperlichkeit zu beeindrucken, nur gegen England sollte das nicht mehr genug sein. Sind die Engländer doch auch reich an robusten Kerlen, die nebenbei noch mehr als passabel Fußball spielen können. Harry Maguire zum Beispiel, dessen Name nach Hollywood klingt und der nun mithalf, England in eine Traumfabrik zu verwandeln. Vom Dauerverlierer zum Weltmeister, wer weiß.

Wie fiel das erste Tor?

Jener Maguire war es, der das schwedische Bollwerk als erster überwand. Mit einem Kopfball, nach einer Ecke, was sonst. Maguires Mitspieler hatten den schwedischen Abwehrkoloss Andreas Granqvist weggeblockt, sodass Maguire, selbst von hünenhafter Statur, einfach über den schmächtigeren Emil Forsberg hinwegsprang. Ein Kopfball wie ein Schuss, unhaltbar. Schon gegen Panama hatten die Engländer ein ähnliches Tor erzielt. Nichts daran war Zufall, alles einstudiert und in Perfektion exerziert.

Und dann?

Schweden musste nun nach vorn exerzieren, aber weil das der Mannschaft nicht liegt, verzichtete sie in den verbleibenden 60 Minuten einfach darauf. Dele Alli, ein Jüngling von ganz und gar nicht hünenhafter Statur, wuchtete in der zweiten Halbzeit einen weiteren Kopfball ins Tor. Zuvor hatte Raheem Sterling mehrfach gute Möglichkeiten ausgelassen. Zwei Kopfballtore, England besiegte Schweden in der Luft. Das war noch die größte Überraschung an einem wenig überraschenden Nachmittag. Englands Sieg war hochverdient. Andreas Granqvist fasste es so kompromisslos zusammen, wie er in den letzten drei Wochen Fußball gespielt hatte. "Sie waren einfach das bessere Team."

Ist das überhaupt noch England?

Gegen Kolumbien gewann England zum ersten Mal überhaupt ein WM-Spiel nach Elfmeterschießen. Das allein ist schon verwunderlich, aber dann ist da noch der Torwart. Jordan Pickford hat drei Viertel des Turniers überstanden, ohne sich einen einzigen Patzer geleistet zu haben. Das war ja immer ein Gesetz bei Weltmeisterschaften. Englands Torwart leistet sich mindestens einen groben Fehlgriff und irgendwann kommt das Aus vom Elfmeterpunkt. Nur gibt dieser junge Mann nicht viel auf Traditionen, gegen Schweden rettete er einmal spektakulär bei einem Schuss von Berg. Statt seine Vorderleute zu verunsichern, strahlt er Ruhe und Gelassenheit aus, nach gerade einmal neun Länderspielen. Allein schon wegen Pickford wird diese englische Mannschaft immer unheimlicher.

Wer überzeugte abseits des Platzes?

Natürlich Gareth Southgate. Sportlich wie modisch ist er die Entdeckung der WM. Kein Trainer ist besser angezogen als er. Wer dem Tragen von Westen zur Renaissance verhelfen kann, der kann auch England zum Weltmeister coachen. Die Geschäfte des offiziellen englischen Anzugssponsors vermelden übrigens eine erhöhte Nachfrage von 35 Prozent mehr Westen. Southgate überträgt von der Seitenlinie jenen Esprit auf seine Spieler, der den Deutschen abging. Er, der 1996 den entscheidenden Elfmeter gegen Deutschland verschossen hatte, ist der spirituelle Leader des neuen Englands. Er hat die Nationalmannschaft modernisiert, dass drittjüngste Team dieser WM erinnert in vielen Aspekten an die deutsche Mannschaft von 2010. Ein Team, das aus jungen Spielern besteht, die vorher in den Nachwuchsteams schon Erfolge feierten. Southgate ist Englands Antwort auf Joachim Löw. Zumindest modisch ist er schon mal mehr als ein legitimer Nachfolger.