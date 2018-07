Jeder Mensch sucht sich eine Herausforderung, doch muss es unbedingt das Ant Arctic Lab sein? Ein einmaliges Projekt, spektakulär, außergewöhnlich aber auch gefährlich. Norbert Sedlacek, ein Extremist auf den Weltmeeren, schuftet seit Jahren für diese 34.000 Seemeilen. Für eine Solofahrt, nonstop, die von Frankreich aus über die Nordwestpassage in den Pazifik führt, danach in die Roaring Forties rund um die Antarktis und schließlich durch den Südatlantik wieder zurück nach Frankreich. Dabei umsegelt er zwei Pole und zwei Mal Kap Hoorn. Viel verrückter geht es nicht.



ZEIT ONLINE: Die Vendée Globe, das wohl härteste Segelrennen der Welt, wird von den Strapazen her als Wahnsinn bezeichnet. Ist das Ant Arctic Lab dann nicht der doppelte Wahnsinn?

Norbert Sedlacek: Na ja, nach Seemeilen ist es der eineinhalbfache. Also noch einmal eine ultimative Steigerung in Bezug auf Material und Mensch. Doch es geht hier nicht allein um die Schnelligkeit wie bei der Vendée Globe, wo sich jeder Skipper bis an die physische und psychische Grenze treibt. Dennoch, die Herausforderung und die Strapazen bleiben gewaltig.

ZEIT ONLINE: Was ist Ihr Motiv, was treibt Sie über beide Polrouten hinweg?

Sedlacek: Ganz einfach: Bis heute hat noch nie ein Segler diese Möglichkeit wahrgenommen, einen derartigen Rekord zu fahren. Der Klimawandel macht es möglich, dass für ein kurzes Zeitfenster die Nordwestpassage offen ist und damit auch für Segler befahrbar wird. Somit habe ich die Möglichkeit nonstop durch alle Ozeane zu fahren. Wenn es gelingt, ist es etwas Einmaliges.

Sedlacek wurde in seinem Leben häufig unterschätzt. Bevor der Österreicher, Sohn einer Wiener Beamtenfamilie, sich entschied Profisegler zu werden, absolvierte er eine Kellnerlehre im Hilton Wien bevor er zu den Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetrieben wechselte. Er selbst sagt, dass sich dieses Leben ereignislos, in seinen Grenzen absehbar und somit für ihn als absolut ungeeignet erwies. 1992 entdeckte er schließlich das Segeln. Seine Berufung. Der Umstieg von der Straßenbahn in das Cockpit einer Segelyacht, hinein in die Profiseglerszene gelang auf Anhieb.

Seine Leistungen sind einzigartig. Vor allem aber extrem. 1996 bis 1998 umrundet er in der Nussschalenklasse von Grado, Italien nach Grado, Italien, die Welt. Zwischen November 2000 und Februar 2001 startete er das Projekt Icelimit und umrundete in 93 Tagen von Kapstadt nach Kapstadt einhändig und ohne Hilfe von außen die Antarktis.



Sein erster Start in dieser unumstritten härtesten Segelregatta der Welt im Jahr 2004 endete nach 6.800 Seemeilen – der Kiel, das Rückgrat des Schiffes, dass den Rumpf stabilisiert, brach westlich von Kapstadt. Sein zweiter Start zwei Jahre später brachte ihm den internationalen Durchbruch. Als erster deutschsprachiger Skipper erreicht er als 11. von 30 gestarteten Teilnehmern nach 27.000 Seemeilen und 126 entbehrungsreichen Tagen auf See das Ziel. Er beendet die Regatta zwar als Letzter – 19 Yachten schieden aus – wurde aber im französischen Les Sables d’Olonne von der Bevölkerung begeistert empfangen. Kein Wunder, sie lieben ihren Österreicher, der nun in Frankreich lebt.

ZEIT ONLINE: 34.000 Seemeilen allein an Bord. Wie wird sich das anfühlen?

Sedlacek: Ant Arctic Lab ist ein gefährlich-zermürbender Test für Material und Mensch, für den Verstand, Körper und Seele. Zu Beginn gleich eine spannende Zeit. Ich halte die Nordwestpassage für eine Schlüsselpassage, der kniffligste Abschnitt, der mich neben den Schlechtwettergebieten dieser Erde sicher voll fordern wird. Im Pazifik im tiefen Süden nach rund 20.000 Seemeilen wird sich dann die Einsamkeit einstellen. Ich werde mich wie immer verloren und abgenabelt fühlen. Doch nach der zweiten Umrundung von Kap Hoorn wird Euphorie aufkommen, denn dann geht es quasi schon nach Hause. Nur noch 7.000 Seemeilen …