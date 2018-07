Spanien – Russland 4:5 n.E.

Es war wohl die Szene in der 100. Minute, die es perfekt zeigte: Asensio, das 22-jährige Talent von Real Madrid, hatte offenbar die Schnauze voll. Das ganze Spiel über hing er auf seiner linken Außenbahn fest, ohne dass er etwas bewirken konnte. Er machte sich also hoffnungsvoll auf den Weg, querte mit dem Ball 40 Meter vor dem Tor den Platz von links nach rechts, zog an drei Russen vorbei. Doch er kam dem russischen Tor keinen Meter näher.

Währenddessen wollten seine Mitspieler für ihn in Position laufen, und da passierte es: Isco und Aspas, aufgescheucht von der Planabweichung ihres Kollegen, rannten auf dem Weg in den russischen Strafraum ineinander, beide blieben an der Strafraumgrenze liegen. Es war im Spiel gegen Russland die verwaiste Zone. Für das Aus der Spanier waren die übereinander purzelnden Stürmer eine ikonische Szene.

Die Spanier spielten in 120 Minuten unglaubliche 1.135 Pässe, aber schossen kein eigenes Tor. Das ist ein Fußball-Paradoxon.

Auf der anderen Seite die Russen. Natürlich wussten sie, dass sie, wenn sie mitspielen, untergehen werden. Ihnen fehlt es an allem, um Spanien zu schlagen. Trainer Stanislaw Tschertschessow sagte, dass "sie es nicht riskieren wollten, anzugreifen". Eine kluge wie destruktive Idee. Russland wollte das Spiel nicht entscheiden. Spanien konnte nicht.

Es war also Nichtfußball auf zwei Arten: die Spanier, die gehofft hatten, sie könnten sich vom Luschniki-Stadion in Moskau ins Viertelfinale nach Sotschi passen. Und die Russen, die schon weit vor dem Spiel beschlossen hatten, nicht anzugreifen. Am Ende gewann Russland dieses Achtelfinale 4:3 im Elfmeterschießen und man war froh, dass sie dort wenigstens aufs Tor schossen und die Spanier nicht auch noch ihre Elfmeter als Pass probierten.

Zunächst schien der Plan der Spanier aufzugehen. Weil es Russlands Fußball an Nachwuchs mangelt, müssen immer noch der 34-jährige Juri Schirkow und der 38-jährige Sergej Ignaschewitsch verteidigen. Ersterer foulte in der zehnten Minute in Strafraumnähe, weil er mit dem Tempo, mit dem sich die Spanier den Ball zuspielten, überfordert war. Beim folgenden Freistoß klammerte sich Ignaschewitsch seltsamerweise mit dem Rücken zum Ball an Sergio Ramos. Der verwickelte ihn in einen Griff, der im Judo bestimmt schon einen Namen hat. Beide fielen, der Ball sprang an Ignaschewitschs Wade und von dort ins Tor. Russlands Modell der robusten Alterszeit schien gegen Spaniens monotonen Passmarathon früh unterlegen zu sein.

Die elf Verteidiger, die Tschertschessow aufgeboten hatte, waren nun keine so gute Idee mehr. Zunächst bleib es aber dabei: Spanien passte, Russland beobachtete und schritt ein, bevor der Ball zu nah am eigenen Tor war.



Doch schon vor der Pause wurden die Spanier immer träger. Offenbar selbst ermattet vom ziellosen Gepasse ließen sie die Russen kommen. Ab der 35. Minute griffen sie tatsächlich auch an und schon der zweite Versuch wurde ein Erfolg. Barcelonas Piqué zog die Hand im Strafraum bei einem Kopfball ganz weit nach oben, und auch wenn er den Ball nicht sah: So sollte man vielleicht einen Block im Volleyball stellen, aber nicht im Fußball-Strafraum operieren. Den Elfmeter verwandelte Artjom Dsjuba.