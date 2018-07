Auf der letzten Etappe nach Paris geht es stets um nichts mehr. Das Feld rollt dahin, sinniert über die Strapazen der vergangenen Woche. Verlierer grämen sich, die Sieger stoßen traditionell auf dem Rad sitzend mit Champagner an. In den vergangenen Jahren war es stets Christopher Froome, der als Toursieger in spe Champagner schlürfen durfte. Dieses Mal aber musste er das Geschirr eines Teamkollegen aufräumen.

Geraint Thomas heißt der Mann, er fährt auch für das Team Sky. Eigentlich war der Waliser als Edelhelfer für Froome nach Frankreich gekommen. Irgendwann aber überholte er seinen Chef und gewann am Sonntagabend so seine erste Tour de France.



Thomas' Geschiche zeigt, dass ganze Karrieren mit kleinen Missverständnissen beginnen können. "Geraint wollte eigentlich zum Schwimmen", sagt Debbie Wharton vom Maindy Flyers Youth Cycling Club. Doch Thomas kam auf dem Weg dahin am kleinen Radrennstadion in Cardiff vorbei. "Zum Glück hatten wir ein Rad in seiner Größe da. Er machte seine Sache gut und kam so zum Radsport", sagt sich Wharton, die seine erste Trainerin wurde. Eine Frau als Entdeckerin – auch ein Novum im gendermäßig sehr konservativen Radsport.



Erst Bahn, dann Straße

Glaubt man Wharton, die auf ihrem Twitteraccount manch Kinder- und Jugendbild von Thomas gepostet hat, schon da im gelben Shirt, dauerte es jedoch einige Jahre, bis ihr Schützling vom Kid, das gerne Rad fuhr, zum Talent reifte. Mit 14 machte er Fachleute auf sich aufmerksam, als er bei den U16-Meisterschaften die älteren Burschen abhängte und nationaler Champion wurde.

Schnell kam er ins britische Bahnprogramm: Internat in Manchester, Wohngenossen waren zum Beispiel Mark Cavendish und Ed Clancy, der eine doppelter Weltmeister im Madison und späterer Straßencrack, der andere gleich dreifacher Olympiasieger auf der Bahn. Thomas hielt gut mit, wurde gemeinsam mit Clancy zwei Mal Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung, 2008 – da zusätzlich noch mit Bradley Wiggins – und 2012.

Mit Wiggins, dem Toursieger von 2012, wird Thomas gern verglichen. Beide waren exzellente Bahnverfolger und haben nun die Tour gewonnen. "Ja, es gibt Parallelen, vor allem in der Entwicklung. Bei uns ist es generell so, dass die Jungs eigentlich Straßenfahrer werden wollen, dann aber zur Ausbildung erst ins Bahnprogramm gesteckt werden. Das gibt ihnen eine gute Basis. Und dem Land bringt es Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Das wird hierzulande sehr geschätzt", sagt Rod Ellingworth, Coach bei British Cycling und bei Sky. Dieses Doppelprogramm produzierte Toursieger wie Wiggins und Thomas, den Sprintkönig Mark Cavendish und die neuen Tour-Hoffnungen Adam und Simon Yates.

Die Doppelstrategie würde auch jenseits der Britischen Inseln Sinn machen. Davon ist jedenfalls Rolf Aldag überzeugt. "Bahnausdauersportler legen im Training viele Kilometer auf der Straße zurück, hinzu kommt bei ihnen das spezifische Bahntraining, das intensiver ist und auch mehr die allgemeine körperliche Fitness beachtet", meint der aktuelle Performance Manager von Team Dimension Data, der selbst mit einigen Absolventen des britischen Bahnprogramms wie Cavendish, Steve Cummings und Ian Stannard zusammengearbeitet hat. Die Briten ziehen dieses Programm nur konsequenter durch als andere Nationen.

Nur ein braver Zögling im Sportlerinternat war Thomas aber auch nicht. Britischen Medien erzählte er zu Beginn seiner Straßenkarriere, wie er beim Champions League Finale 2005 zwischen dem FC Liverpool und dem AC Mailand mal ausbüxte. "Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es bis zum Elfmeterschießen kommen würde. Wir kamen später zurück als erwartet und hatten auch mehr Alkohol intus als geplant. Unser Coach Rod Ellingworth fand das heraus. Die Strafe war, dass ich beim Five-Valleys-Rennen in Südwales nicht dabei sein durfte, es war mein Heimatrennen. Stattdessen mussten wir ein Sechsstundentraining mit den Profis machen, mit Wiggins und Cummings." Die beiden älteren Profis legten dabei so ein Tempo vor, dass es Thomas noch heute graust, wenn er an diese Bestrafung denkt.