Uruguay – Portugal 2:1

Meine Eltern besuchen mich gerade, was sich glücklicherweise mit meiner heiligen Pflicht als WM-Pate von Uruguay vereinbaren lässt. Sie mögen das Land sehr und fahren immer wieder hin. Also kauften wir Steaks und argentinischen Rotwein, weil es keinen uruguayischen gab. Die Weinhändlerin guckte so, als könnte sie mit dem Wort "Uruguay" so viel anfangen wie Homer Simpson. Ich stand mit meiner Mutter vor dem Weinladen, und wir diskutierten, ob es "uruguayisch" oder "urugayanisch" heißt. Wir haben Bekannte in Uruguay, eine Tante. Darf ich jemanden grüßen? ¡Muchos Saludos, Carmen!

Erst wollte meine Mutter das Spiel nicht gucken, weil sie zwar viel mit Uruguay anfangen kann, aber wenig mit Fußball, doch dann saß sie da und guckte die Vorberichte und die Vorfreude stieg unhaltbar. Die ARD zeigte eine Schule in Salto, Heimatstadt von Cavani und Suárez, jubelnde Kinder, himmelblaue Trikots, wer bekommt da keine Gänsehaut.

Wir schnitten in unsere blutigen Steaks. Ich war mir ehrlich gesagt sehr sicher, dass Uruguay gewinnt, der Triumph lag in den Augen von Edinson Cavani. Minute 7, ich schneide das zweite Steak an zu Ehren Uruguays, zu Ehren der Himmelblauen, kleines edles Land, Suárez schlägt eine Sahneflanke auf Cavani, sie passt Millimeter genau, Cavani wuchtet sie mit dem Kopf ins Tor. Papa hu-hu-hu-huht wie ein isländischer Tankwart. Ich mache eine Jürgen-Klopp-Geste, und auch Mama freut sich.

Cristiano ist jetzt genervt, er guckt wie ein Hochintelligenter in einer Klasse von Dummen. Er bolzt den Ball auf einen uruguayischen Unterschenkel. Mama fragt, ob Uruguay eigentlich besser ist als Deutschland. Und Papa und ich sagen das klarste "Ja" in der Historie dieses Wortes. Papa vergleicht Deutschland mit der Fußballmannschaft aus unserem schwäbischen Nachbardorf, ich darf nicht schreiben welches, Kreisklasse. Wir trinken einen Cabernet aus Mendoza, verdammt, ein uruguayischer Wein wäre schon besser. Egal. Ich twittere über den Account der ZEIT, den ich diese Woche betreuen darf, 48 uruguayische Flaggen. Vielleicht bin ich betrunken?

Uruguay steht diszipliniert. Nervt sicher hart, gegen eine solche Mannschaft zu spielen. Hinten Abwehrbrecher. Vorne zwei Tormaschinen. Ronaldo guckt, als hätte er gerade seine Geheimzahl das dritte Mal falsch eingegeben. Minute 22, Suárez schießt einen Freistoß unter der Mauer durch. Wir machen "uh" und "ah" und "uh". Portugal lässt den Ball kreisen wie Flensburg-Handewitt. "Wie beim Handball", sagt Papa. "Die trauen sich nicht", sagt Mama. Ich trinke und frage mich, ob es ein Nachteil ist, als Deutscher geboren worden zu sein. Vielleicht bin ich im nächsten Leben Uruguayer.

Minute 25, Mama findet, die Uruguayer foulen ziemlich. Papa sagt: "Das gehört beim Fußball dazu." Minute 30, Mama: "Warum hat der eine rote Schuhe an?" Papa: "Die dürfen sich anziehen wie sie wollen."

Und dann kommt wieder einer jener Momente, für die man Cristiano Ronaldo belacht, den armen Ehrgeizigen, er ist doch einer der beeindruckendsten Sportler der Welt, denke ich für mich und trinke weiter. Freistoß. Er nimmt seinen Anlauf, abgezählte Schritte zurück. Er zieht seine Hosenbeine hoch, man sieht seine wahnsinnigen Schenkel, sie glänzen wie eine Skulptur von Jeff Koons, warum auch immer. Schuss. In die Mauer. Mama: "Da nutzen die tollsten Muskeln nichts!" Der Kommentator ehrt den "humorlos spielenden Cáceres", dann ist schon Halbzeit.

Wir öffnen eine Flasche Crémant von der Loire. Zeitlupe. Wiederholung des 1:0. Papa sagt: "Das ist Fußball in Vollendung". Ronaldo holt seine Mannschaft im Tunnel zusammen, sie bilden einen Kreis. Dann steht er auf dem Rasen und starrt. Er sieht heute noch besessener aus als sonst. Kurz die Angst, er könnte gleich noch acht Tore schießen.