Zum ersten Mal kam bei der abgelaufenen WM der Videobeweis zum Einsatz. Auch im WM-Finale, als es einen umstrittenen, wohl vorentscheidenden Elfmeter für Frankreich gab. Soll der Videobeweis bleiben? Tut er dem Fußball gut? Ein Pro und Contra.



Contra Videobeweis

Irgendwann gibt es vielleicht mehr Schiris als Spieler. Bei dieser WM waren es bereits acht. Zwei Linienrichter, der vierte Mann, vier im Videoraum (auch im Trikot) und der Mann an der Pfeife. Der soll der Chef sein, doch wie das so ist, wenn viele in der Verantwortung stehen, ist es irgendwann keiner. Am Ende verlässt sich einer auf den anderen und dann pfeift keiner mehr.

Es war schon in der Bundesliga zu sehen – und auch in einigen Spielen dieser WM konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Videobeweis genau diese Verantwortungsdiffusion verursacht. Brasilien hätte im Viertelfinale einen Elfmeter gegen Belgien bekommen müssen, der Ausgleich Kroatiens im Halbfinale gegen England war eher irregulär. Auch in der Vorrunde gab es ähnliche Szenen.

Vielleicht lief es so ab: Der Mann mit Pfeife dachte sich: Ich pfeife lieber nicht, die Szene wird ja noch geprüft. Und die am Bildschirm sagten: Es war zwar eher ein Foul, aber kein hundertprozentiges. Also lassen wir es! Am Ende dachten alle acht, es war ein Foul, aber keiner entschied auf Elfmeter oder Freistoß.

Jede Regeländerung, nicht nur im Fußball, bringt ungeahnte und ungewollte Folgen und Risiken mit sich. Auch der Videobeweis. Und diesem Problem wird man auch mit noch so vielen schönen Statistiken nicht Herr, die einem jetzt erklären wollen, warum er ein Erfolg ist. Der Videobeweis schwächt den Schiedsrichter – oder er macht sich selbst klein. Das ist ein zu hoher Preis.

Manchmal werden die Videoleute sogar übergriffig. Obwohl es fast nie nötig war, wurde der Schiri im Vorrundenspiel Iran gegen Portugal fünfmal zum Bildschirm geschickt. Damit diskreditierten die Videoassistenten, bewusst oder unbewusst, seine Autorität. Der Videoschiri Felix Zwayer unterließ es, Felix Brych in einer schwierigen Situation, die man auf dem Platz nur schwer erkennen konnte, mit einer Intervention zu helfen. Nun wird öffentlich spekuliert, ob sich Zwayer an Brych gerächt hat. Beide gehören im deutschen Schiedsrichterstreit zu zwei verschiedenen Lagern. Das mag eine Unterstellung sein, aber generell bietet der Videobeweis die Chance zur Manipulation.

Zugegeben, der Videobeweis funktionierte in Russland besser als in der Bundesliga-Hinrunde. In Abseitsfragen erwies er sich als zuverlässig, weil diesen Entscheidungen meist objektive Kriterien zugrunde liegen. Aber es gab auch wieder trotz Videos genügend fragliche Pfiffe, etwa unterschiedliche Maßstäbe beim Halten oder in der Bewertung von Fouls – manchmal sogar im selben Spiel, zum Beispiel England gegen Tunesien. In der Schlacht Argentinien gegen Kroatien hätten zwei Spieler eine Rote Karte sehen dürfen, bei Serbien gegen Schweiz einer. Und wieder hat sich die alte Erkenntnis bestätigt: Die allerallerallerwenigsten Entscheidungen im Fußball sind offensichtlich.

Damit sind wir beim Finale. Hier ging es um Handspiel, ohnehin die schwierigste Regel im Fußball und so gut wie immer Auslegungssache. Der Elfmeter für Frankreich war keine falsche Entscheidung, aber sie war auch nicht wirklich richtig, weil die Absicht von Ivan Perišić nicht einwandfrei zu belegen war. Wie diffizil die Entscheidung war, erkannte man schon daran, dass das Spiel vier Minuten unterbrochen war (die Verantwortlichen hatten den Fans eigentlich versprochen, dass das schneller geht).

Letztlich hat Néstor Pitanas Entscheidung das WM-Finale geprägt, das Elfmetertor brachte die Kroaten ins Hintertreffen. Weil sie gute Verlierer waren, beschwerten sie sich nicht. Sonst hätten wir einen Skandal. Und es ist doch seltsam: Der falsche Freistoß, der zum ersten Tor Frankreichs führte, wurde nicht korrigiert, weil der Videobeweis dafür nicht bemüht werden darf.

Ist der Fußball nun wirklich gerechter als vorher? Der Videobeweis ist gut gemeint, bleibt aber eine Kopfgeburt. (Oliver Fritsch)