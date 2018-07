Brasilien – Belgien 1:2

0:1 Fernandinho (13. Minute/Eigentor.)

0:2 De Bruyne (31.)

1:2 Augusto (76.)

Wie war das Spiel?

Rasant. Nervenaufreibend. Grandios. Schade, dass überhaupt jemand ausscheiden musste. Auch wenn nicht ganz so viele Tore fielen wie zwischen Frankreich und Argentinien, war Brasilien gegen Belgien eines der besten Spiele dieses Turniers. Das war ja die eigentliche Nachricht. Traumansetzungen versprechen nicht immer traumhaften Fußball, manchmal sind solche Spiele wie der Gang ins Lieblingsrestaurant, bei dem dann anstatt des Chefkochs nur die Aushilfe am Herd steht. Brasilien und Belgien kochten aber auf Paul-Bocuse-Niveau, es war abwechslungsreich und unvorhersehbar. Jede Halbzeit ein Hauptgang und die Nachspielzeit als Dessert.

Verstanden, aber wie war denn nun das Spiel?

Trotz aller Kreativität war es wieder eine Standardsituation, aus der das erste Tor resultierte. Einen an sich harmlosen Eckball köpfte Fernandinho ins eigene Tor. Fernandinho war nur ins Team gerückt, weil Casemiro nach zwei Gelben Karten gesperrt zusehen musste. Brasilien brauchte etwas, um dieses Missgeschick zu verdauen, und just in dem Moment, in dem sich die durch Fernandinho verursachten Bauchschmerzen aufzulösen schienen, schlug De Bruyne voll in die Magengegend. Nach einer Ecke für Brasilien konterte Belgien. Lukaku führte den Ball über den halben Platz spazieren, ehe er ihn an De Bruyne übergab. Ein harter Schuss von der Strafraumgrenze, 0:2. Auf die gleiche Art hatte Belgien schon gegen Japan den Siegtreffer erzielt. Merke: Ecken gegen Belgien kommen eher einer Bestrafung denn einer Belohnung gleich.

Und dann?

Zu einer umstrittenen Szene kam es gleich nach der Pause. Gabriel Jesus verteilte erst im belgischen Strafraum Beinschüsse, dann hatte Vincent Kompany genug davon und grätschte ihn um. Der Schiedsrichter zeigte zuerst auf den Elfmeterpunkt, entschied sich dann aber um. Dabei war der Kontakt auf den Fernsehbildern deutlich zu erkennen. Der Videoschiedsrichter griff aber nicht zugunsten Brasiliens ein.

Wie nahe war Brasilien am Ausgleich?

Sehr nah. Nach dem Anschlusstreffer durch Renato Augusto lief Angriff auf Angriff in Richtung des belgischen Strafraums. Wieder Augusto und Coutinho vergaben große Möglichkeiten zum Ausgleich. So mancher Belgier plagte sich in der Schlussphase mit Krämpfen, aber der Halbfinaleinzug linderte später alle Schmerzen. Das erste belgische WM-Halbfinale seit 1986. In Mexiko reichte es damals zu Platz vier, nun soll es mehr sein.