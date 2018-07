32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Schweden - England 0:2

Unser Mannschaftsquartier haben wir bereits seit Jahren im Prenzlauer Berg aufgeschlagen, das Spiel Schweden gegen England schauen wir heute bei einem Freund, der im Südwesten von Berlin Geburtstag feiert, die Partie Kroatien gegen Russland anschließend bei einem anderen Freund, der ebenfalls Geburtstag feiert und weit oben im Norden wohnt, knapp außerhalb der Stadtgrenze. Das sind Reisestrapazen, die wir fürs Viertelfinale eigentlich vermeiden wollten.

Peter Dausend ist ZEIT-Redakteur in der Hauptstadt. Als Schweden-Pate weiß er, dass ein 0:4 ein lächerlich knapper Rückstand ist.

Auf der Fahrt zum ersten Spielbetrachtungsort stimme ich, der Schweden-Pate, Frau und Töchter musikalisch auf meinen kommenden Triumph ein – natürlich mit Abba: I have a dream, I do, I do, I do , I do, the name of the game. Bei the winner takes it all sind wir da. Kurz darauf geht's los. Schweden und Engländer wissen da bereits, dass am Ende exakt das passieren wird, was Björn und Benny schon 1981 aufgeschrieben haben: One Of Us Is Crying. Der Fernseher steht übrigens auf dem "TV-Möbel Gero" - ein gutes Zeichen!

Englische Torhüter sind kurioserweise für etwas bekannt, das Abba in einem ihrer weniger bekannten Songs besungen haben: Slipping Through My Fingers. Leider bekommt Pickford im englischen Tor zunächst keine Gelegenheit dazu, etwas durch die Finger flutschen zu lassen. Under Attack ist keins der beiden Tore – bis Harry Kane, Englands Dancing Queen im Sturmzentrum, nach 20 Minuten um Zentimeter verzieht. Mamma Mia!

Unter den Gästen im Berliner Südwesten ist übrigens ein Halbschwede, bei dem sich die Wikinger-Gene dominant durchgesetzt haben. Nach knapp einer halben Stunde stolpert er mit Teller und Bier in einen anderen Gast, großes Gekreische. Wenigstens ein Wikinger, der rechtzeitig in die Zweikämpfe kommt. Die anderen auf dem Platz spielen eher Like An Angel Passing Through My Room. Prompt trifft Maguire nach einer Ecke. 1:0 für England. The Day Before You Came, Maguire, war ich noch hoffnungsfroher für Forsberg, den Mann mit den Angel Eyes, und seine schwedischen Freunde.

Halbzeit in der Summer Night City Samara. Dem Sportkameraden Ekdal würde man gern zurufen: Does Your Mother Know, was für einen Mist ihr da zusammenkickt? Keine Chance, keine Spielidee, keine defensive Ordnung. Da hätte ich auch Deutschland-Pate werden können! Das einzige, was jetzt hilft, ist Eskapismus. Ich höre in der Halbzeit Eagle, meinen Lieblingssong von Abba: and I dream I'm an eagle / and I dream I can spread my wings / flying high, high, I'm a bird in the sky / I'm an eagle that rides on the breeze / high, high, what a feeling to fly / over mountains and forests and seas / and to go anywhere that I please. Am liebsten natürlich ins Halbfinale.

Zweite Halbzeit: Ich überlege schon, ob ich den Tag mit So Long oder Hasta Manana ausklingen lasse, da muss Pickford gegen Marcus Berg retten. Von wegen Flutschfinger! Kurz darauf funkt Schweden SOS, Dele Alli köpfelt zum 2:0 ein. Gimme, Gimme, Gimme a Stürmer, der was trifft, denkt sich mein Schweden-Trainer und wechselt gleicht doppelt. Da der schwedische Fußball nur wenig Money, Money, Money hat, kommen jetzt nicht Anschlusstrefferson und Ausgleichsson, sondern nur Olsson und Guidetti. Take A Chance On Me, mögen sich die beiden denken. Doch die Super Trouper gehen nun langsam aus für meine Patenkinder in Gelb und Blau.



Warten auf den Slippy Finger

Aus Solidarität mit den weder nach Russland noch ins Tropical Loveland Berlin-Südwest angereisten Niederländern leere ich mein drittes Fläschlein Heineken und lasse dem Schicksal dann seinen Lauf. Der vermeintliche Slippy Finger Pickford hält noch einmal sensationell, ansonsten spielen die Engländer die Zeit runter. Knowing Me, Knowing You, denken sie sich wohl, passiert hier zwischen uns und den Schweden nicht mehr viel. Und ich denke mir: Ein 0:2 gegen das Mutterland des Fußballs in einem WM-Viertelfinale ist natürlich kein schwedisches Waterloo, aber schön ist es auch nicht. Should I Laugh Or Cry? Na ja, weinen natürlich. Aber erst nach der Pressekonferenz. When All Is Said And Done.