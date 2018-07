Uruguay – Frankreich 0:2

0:1 Varane (40.)

0:2 Griezmann (61.)



Wer wurde vermisst?

Der Mörder mit den schwarzen Locken und dem Che-Guevara-Gesicht saß nur auf der Bank. Edinson Cavani, genannt el matador, konnte wegen einer Wadenverletzung tatsächlich nicht mitwirken im Viertelfinale gegen Frankreich. Damit war das Spiel schon vor dem Anpfiff entschieden. Eine Statistik besagte, dass Uruguay seit 2010 kein WM-Spiel mehr gewinnen konnte, wenn Cavani oder sein Sturmpartner Luis Suárez fehlte. Dabei sollte es bleiben. Ohne el matador war Uruguay so gefährlich wie ein Sechsjähriger mit einer Plastikpistole. Nur einmal, kurz vor der Halbzeitpause, musste sich Frankreichs Torwart Hugo Lloris mächtig strecken, als Martin Cáceres ihn mit einem Kopfball herausforderte. Mehr Torchancen gab es nicht, Uruguay kam nie ernsthaft in die Nähe des Halbfinales.

Wie fiel das erste Tor?

An dieser Stelle können wir in den Copy-and-paste-Modus schalten. Die Frage stellt sich nach drei Turnierwochen nicht mehr, weil die Antwort fast immer die gleiche ist. Natürlich nach einem Standard. Kurz vor der Pause wird ein Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum geschlagen. An und für sich keine gute Idee, weil dort Uruguays Diego Godín alle sich nähernden Flugobjekte zuverlässig entfernt. Nur verschätzte sich Godín dieses Mal bei der Verortung, Raphaël Varane brachte seinen Kopf als erster an den Ball und es stand 1:0 für Frankreich. Jener Varane, der einst beinahe von der Abiturprüfung ausgeschlossen worden wäre, weil sein Telefon mehrfach klingelte. Was die Lehrer nicht wissen konnten: Der Anrufer wollte Varane ein vorgezogenes Abiturgeschenk übermitteln. Es war Zinédine Zidane, der eine Anstellung bei Real Madrid offerierte.

Und das Zweite?

Das fiel ebenfalls zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt, wie es im Fußballjargon gern heißt. Uruguay war gerade dabei, besser ins Spiel zu finden, als Antoine Griezmann bei einem Gegenstoß aus rund 25 Meter einfach mal draufhielt. Der Ball machte in der Luft einen kleinen Knick, was Uruguays Torwart Fernando Muslera derart nervös werden ließ, dass er sich nicht zwischen Fausten oder Festhalten entscheiden konnte und den Ball selbst ins Tor patschte. Damit war das Spiel eigentlich vorbei.



Warum so freudlos, Monsieur Griezmann?

Antoine Griezmann mochte sich nach seinem Tor kaum freuen, und wenn er es doch tat, gelang es ihm hervorragend, diese Regung zu verbergen. Vor dem Spiel hatte Griezmann mit dem Geständnis verwundert, sich halb als Uru zu fühlen, obwohl er keinerlei Verwandtschaftsverhältnisse in diese Richtung vorweisen kann, geschweige denn schon einmal im Land selbst gewesen zu sein. Vor den Spielen höre er immer Cumbia, also Musik aus Uruguay, liebe Asados und trinke über alle Maßen gern Mate. Seit er im Alter von 14 Jahren seine französische Heimat verließ, um in Spanien Fußballprofi zu werden, waren es immer wieder Menschen aus Uruguay, die sich seiner annahmen. Trainer, Spieler, Uruguays Kapitän Diego Godín ist der Pate von Griezmanns Tochter. Klar, dass Griezmann sich bei seinem Tor fühlte, als hätte ihm jemand den Mate umgerührt.

Ist Frankreich der Titel noch zu nehmen?

Es verfestigt sich der Eindruck, dass Frankreich den anderen Mannschaften den goldenen Pokal nicht freiwillig überlassen will. Das Team von Didier Deschamps kann Spektakel wie gegen Argentinien oder seriös wie gegen Uruguay. Die Abwehr steht sicher und offensiv muss der Gegner immer damit rechnen, vom Mbappé oder Griezmann erwischt zu werden. Richtige Schwachstellen gibt es nicht, die Mannschaft wirkt reifer und gefestigter als noch bei der EM vor zwei Jahren. Die Souveränität, mit der die Franzosen ihre Spiele gewinnen, erinnert an Deutschland vor vier Jahren. Das könnte für Frankreichs nahe Zukunft Gutes verheißen, für die mittelfristige ... na ja, lassen wir das.