Selbst als um ihm herum gefeiert wurde, blieb sich Didier Deschamps treu. "Wir haben heute kein überragendes Spiel gemacht, aber mental waren wir stark. Wir haben vier Tore geschossen, also haben wir es verdient", presste Frankreichs Trainer durch seine markanten Zahnlücken. Seine Schultern zuckten dabei wie bei jemandem, der sich keiner Schuld bewusst ist. Deschamps schert sich nicht um Äußerlichkeiten, weder um die eigenen, noch um die seiner Mannschaft.

Einige Fußballer, einige Journalisten und viele Fans jammerten in der K.o-Runde über die Spielweise der Franzosen, der Halbfinal-Gegner Belgien sprach von "Anti-Fußball". Wie konnte Deschamps es wagen, derart begabte Spieler in ein so nüchternes und unterkühltes System zu pressen? Wie konnte er nur auf Olivier Giroud und Blaise Matuidi aufstellen, während sich Ousmane Dembélé auf der Bank wundsaß? Hinzu kamen die vielen Tore, denen zurecht das Adjektiv "glücklich" angeheftet wurde. Von Paul Pogbas stark abgefälschtem Siegtreffer im ersten Spiel gegen Australien, bis hin zum umstrittenen Handelfmeter von Antoine Griezmann im Finale: Schön herausgespielt waren Frankreichs Treffer selten.

Fußball-WM 2018 : Ab in den Strafraum!

Es ist daher nur zu einfach, sich über Deschamps und die Art, wie er Frankreich spielen lässt, zu beschweren. Man könnte sogar sagen, dass es feige sei, trotz eines Überangebots an offensiven Weltklassespielern primär auf Sicherheit, also die Defensive, zu setzen. Doch es waren gerade Deschamps Mut und seine Veränderungen am Team, die Frankreich zum zweiten Weltmeistertitel verhalfen.

Statt fröhlich unterzugehen, wie die spielfreudigen Belgier, oder sich in der eigenen Ideologie zu verlieren, wie die passbesessenen Spanier, wählte Deschamps eine Taktik, die auch zum Symbol des Turniers wurde: Den Gegner an der eigenen Defensive abprallen lassen, um dann zu kontern. Es war eine Herangehensweise, die angesichts des hochtalentierten Kaders bei einem frühzeitigen WM-Aus auch das Ende von Deschamps als Nationalcoach bedeutet hätte. Vielleicht sogar auch nur eine weitere Finalniederlage, zumal derzeit in Arsène Wenger und Zinédine Zidane zwei der besten französischen Übungsleiter arbeitslos sind. Deschamps ließ sich davon nicht beirren. Mutig.