Hm, naja, also wir hatten uns das irgendwie anders vorgestellt. Frankreich gewinnt mit 1:0, wenig spektakulär, dafür extrem diszipliniert und defensiv fehlerfrei. Zum dritten Mal zieht Frankreich damit in ein WM-Finale ein, der Gegner wird am Mittwoch zwischen England und Kroatien ermittelt. Frankreich ist gewarnt, schon vor zwei Jahren gewannen sie bei der EM das vorgezogene Finale gegen Deutschland, nur um dann im Endspiel an Portugal zu scheitern.



Das Spiel glich zeitweise einer Lightversion des Achtelfinals Russland gegen Spanien. Belgien passte sich den Ball lässig hin und her, während Frankreich tief in der eigenen Hälfte verharrte und auf Konter setzte. Kylian Mbappé zeigte einmal mehr, dass er auch als 100-Meter-Sprinter konkurrenzfähig wäre und sorgte für gelegentliche Entlastung. Benjamin Pavard hatte hinter Mbappé seine liebe Mühe, gegen Eden Hazard und Kevin De Bruyne nicht das Gleichgewicht zu verlieren.



Auch im zweiten Durchgang war Belgien die spielbestimmende Mannschaft. Doch ein Tor, wie es symbolischer für diese WM nicht hätte sein können, brachte Frankreich in Führung. Samuel Umtiti schob sich in der 51. Minute vor die Frisur von Marouane Fellaini und köpfte einen Eckball an Hugo Lloris vorbei in die Mitte. Wieder ein Tor nach einem Standard, wieder ein Tor für die Mannschaft mit weniger Ballbesitz. Die WM bleibt gnadenlos. Die Belgier flankten unermüdlich in den gegnerischen Strafraum, doch Romelu Lukaku verschwand zwischen den französischen Innenverteidigern.



Auf ZEIT ONLINE lesen Sie gleich noch eine Kurzanalyse des Spiels. Den Liveblog schließen wir hiermit ab, öffnen ihn aber wieder morgen ab 19 Uhr zum zweiten Halbfinale.