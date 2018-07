Draußen in Berlin donnert es, passend zum Ausgang des Spiels. Kroatien zieht mit der Stromstärke eines Blitzes durch diese WM. Dieses Mal musste die Mannschaft nicht ins Elfmeterschießen, 120 Minuten waren genug. Der Sieg ist mehr als verdient, Kroatien war in der letzten Stunde des Spiels die deutlich bessere Mannschaft und hatte die größeren Chancen. Kurz nach dem Ausgleich vergaben Perišić mit seinem Pfostentreffer und Rebić im Nachschuss den möglichen K. o. in der regulären Spielzeit. In dieser Phase erinnerte das Spiel an den Boxkampf zwischen Vitali Klitschko und Anthony Joshua. Nur mit dem Unterschied, dass Kroatien am Ende tatsächlich der entscheidende Schlag gelang.



Der kam in der Verlängerung, als der überragende Perišić per Kopf den Ball in den Strafraum brachte und Mandžukić sich einfach im Rücken der englischen Verteidiger davon stahl. England fand danach nicht wieder zurück und kam auch zu keiner Torchance mehr. Dass die Mannschaft nach der Verletzung von Trippier die letzten Minuten in Unterzahl absolvieren musste, tat das Übrige dazu.



Jener Trippier, der England schon nach wenigen Minuten mit einem beckhamesken Freistoß in Führung gebracht hatte. Danach fiel den Kroaten eine Stunde lang nichts mehr ein, England hätte die Führung auch ausbauen können. Southgates Mannschaft muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nach dem Ausgleich, der sich keinesfalls angebahnt hatte, völlig auseinandergebrochen zu sein. So bleibt nur die Trostrunde, das Spiel um Platz drei gegen Belgien. Trotzdem: So gut waren die Engländer seit 28 Jahren nicht mehr.



Frankreich gegen Kroatien ist das logische Finale dieser so unlogischen WM. Die beiden besten Mannschaften treffen folgerichtig aufeinander. Wie schon vor 20 Jahren, als die Kroaten die Fußballwelt verzückten, kommt es zum Duell dieser Mannschaften. Damals gewann Frankreich im Halbfinale 2:1. Beide Tore schoss der Verteidiger Lilian Thuram.



Auf ZEIT ONLINE lesen Sie in Kürze eine Kurzanalyse zum Spiel und eine ausführliche Zusammenfassung aus dem Stadion von Reporter Oliver Fritsch. Den Blog schließen wir nun, gönnen uns noch ein paar Pints zum Ćevapčići und melden uns Sonntag zum Finale wieder.