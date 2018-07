Belgien hat bei der Fußball-WM in Russland den dritten Platz belegt. Das Team von Trainer Roberto Martínez besiegte England mit 2:0 (1:0) und schaffte damit das bislang beste WM-Ergebnis der Verbandsgeschichte. Die Treffer vor 64.406 Zuschauern in St. Petersburg erzielten Thomas Meunier (4. Minute) und Eden Hazard (82.). Die Engländer verloren nach 1990 ihr zweites WM-Spiel um Platz drei.



Belgien war gut in die Partie gestartet. Lukaku spielte Nacer Chadli auf der linken Seite frei. Der flankte in die Mitte und aus fünf Metern beförderte Meunier, der nach seiner Sperre aus dem Halbfinale wieder in die Startelf gerückt war, den Ball mit dem Schienbein über die Torlinie. Die frühe Führung gab Belgien Sicherheit, sie spielten weiter offensiv. Kevin De Bruyne hatte die nächste Chance, scheiterte mit einem abgefälschten Schuss jedoch an Jordan Pickford im englischen Tor (12.).

Den Engländern fehlte im Spiel nach vorne das Tempo. Außer einem Kopfball von Ruben Loftus-Cheek, der in den Armen von Belgiens Keeper Thibaut Courtois landete (15.), und einem verunglückten Schuss von Kane (23.) kam von dem Team von Trainer Gareth Southgate zunächst nichts.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Engländer den Druck. Eine Hereingabe des eingewechselten Jesse Lingard verfehlte Kane nur knapp (54.). Auf der Gegenseite hatte Lukaku das 2:0 auf dem Fuß (56.), ließ den Ball aber freistehend verspringen – bereits zum zweiten Mal in der Partie in aussichtsreicher Position. Coach Martínez wechselte ihn nach einer Stunde aus.

Mit der Zeit wurde England immer dominanter, kam jedoch nur selten zu klaren Torchancen. Eric Dier hatte Courtois bereits mit einem Lupfer überwunden, doch Toby Alderweireld verhinderte den Ausgleich mit seinem Einsatz kurz vor der Linie.

Dann kamen die Belgier noch einmal. Einen Vollspannschuss von Meunier hielt Pickford mit einer tollen Parade (80.), doch kurz darauf hatte der Keeper im Duell mit Hazard keine Chance. Nach Pass von De Bruyne sorgte Belgiens Kapitän für die Entscheidung.