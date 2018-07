Fußball-WM - Paris feiert den WM-Titel Tausende Fans haben mit der französischen Nationalmannschaft den Sieg der Weltmeisterschaft gefeiert. Präsident Emmanuel Macron empfing das Team persönlich im Elysee Palast. © Foto: Jack Taylor/Getty Images

Der Himmel ist blau. Schon Stunden vor dem Spiel Gehupe, Böllerschläge und gasbetriebene Tröten, wie man sie aus den Stadien der Achtziger kennt. Viele haben eine Tricolore im Gesicht, tragen Trikot oder eine Fahne am Gurt der Umhängetasche. Ein Corsa hält an einer Ampel, mit fünf Mann voll besetzt, der sechste fächert sich mit der Kofferraumklappe Luft zu. Es ist seit Wochen heiß, auch an diesem Nachmittag wieder dreißig Grad im Schatten.

Frankreichs Pendant zur Fanmeile auf dem Champ de Mars hinter dem Eiffelturm ist groß, bei einer Kapazität von 90.000 Menschen aber kaum mit der in Berlin zu vergleichen, wo 2006 zu einem Achtelfinalspiel 750.000 Menschen kamen. So verteilen sich Menschen, deren Zahl kaum zu schätzen ist, in den inneren Bezirken von Paris, wo sich Bar an Café an Restaurant reiht.



Dort werde ich sein, das ist mein Plan. Ich möchte nicht das Spiel sehen, sondern Menschen dabei zusehen, wie sie das Spiel sehen. Ich habe mir die Spiele dieser WM nicht angeschaut. Ein Staat mit stark eingeschränkter Presse- und Meinungsfreiheit, der seine Truppen in einem souveränen Nachbarland gegen Soldaten und Zivilisten einsetzt, braucht sich meinetwegen nicht für vier Wochen als freundlicher Gastgeber zu inszenieren. Trotzdem möchte ich erfahren, was in und mit einer Stadt passiert, die im WM-Finale steht. Dafür spaziere ich durch Paris. Und schaue Fußball, ohne Fußball zu schauen.

Die Stadt ist voll, aber anders voll

Manche der Fernseher in den Cafés sind von der Straße weg gerichtet. Nur wer im Lokal sitzt, kann sie sehen. Vereinzelt sind sogar die Türen geschlossen, man will wohl unter sich bleiben. Vor den anderen Bildschirmen, die nach draußen zeigen, stehen die Menschen auf der Straße und richten sich am Fernseher aus. Mancherorts steht eine schmale Reihe im spitzen Winkel bis zur anderen Straßenseite. Meistens ist es eher ein Pulk, dann haben sich die Hinteren oft einen Stuhl herbeigeschafft, einen Cafétisch, eine Mülltonne, was gerade greifbar war.

Schon vor dem Anpfiff merkt man: Alle sehen das Spiel, aber nicht unbedingt gleichzeitig. Vor einer Bar im Quartier Latin schaut man verwundert auf das Publikum der Bar nebenan, wo elfmal hintereinander kurz gejubelt wird – hier läuft noch die Werbung. Und als sie wenig später noch "Aux armes, citoyens" singen, ist die Hymne dort schon vorbei.

Die Stadt ist voll, aber anders voll als sonst. Wer heute die Sainte-Chapelle sehen will, muss sich nicht anstellen. Im Quartier des Halles stehen auf jedem Abschnitt eines Sträßchens Hunderte Menschen auf dem Asphalt, rechts, links, links, immer den Bildschirmen nach. Autos kämen hier nicht vorbei, es versucht aber auch keiner.

Die Reaktionen auf das Spielgeschehen sind zunächst zurückhaltend, kein Jubel, keine Flüche. "Allez les Bleus", Anfeuerungen und Kommentare zu den Aktionen einzelner Spieler sind trotzdem laut. "Benjamiiin!", ruft jemand am Eingang der Metrostation Bonne Nouvelle, überhaupt wird Benjamin Pavard häufiger besungen als irgendein anderer Spieler. An der nächsten Kreuzung, ein Fuß noch auf dem Bürgersteig, den anderen schon auf der Straße, passiert etwas. Über Stunden haben sich Blasen aus Menschen vor den Bildschirmen geformt. Jetzt zerplatzen sie und laufen auf die Straße. Der Jubel ist ohrenbetäubend. Böller werden gezündet. Es scheint ein Tor für Frankreich gefallen zu sein.

Ein paar Straßen weiter und ein paar Minuten später ist es ruhiger und weniger festlich. Im Vorbeigehen an einer Kneipe mit geschlossener Tür fällt auf, dass in der oberen Ecke des Fernsehers "1:1" steht. Das Tor der Kroaten war nicht zu hören gewesen. Nirgendwo auf dem Spaziergang sind Menschen im kroatischen Trikot zu sehen.

Eine Barriere aus Leihfahrrädern

In einer Eckkneipe im Quartier de la Porte-Saint-Denis: ein kleiner Jubel. Zu wenig für ein Tor, aber zu viel für einen gescheiterten Angriff. Vielleicht eine gute Position für einen Freistoß? Eine Straße weiter in der Rue du Paradis wird klar: Es gibt Elfmeter für Frankreich. An ein Fahrrad mit Kindersitz gelehnt fleht jemand in die nervöse Stille: "S'il te plaît, mon petit!" – "Bitte, Kleiner!" Der Kleine verwandelt zum 2:1.

Zurück an der Station Bonne Nouvelle bricht die Halbzeit an. Aus einer Seitenstraße errichten ein paar Männer für die zweite Halbzeit eine Barriere aus Leihfahrrädern gegen einbiegende Autos. Raucher haben den Bürgersteig übernommen. Die Motorräder sind zurück auf der Straße, oft ist ein Mitfahrer zum Fahnenschwenken dabei. Die Motoren heulen auf, es wird gehupt und viel gejubelt, Allez les Bleus. Auf der vierspurigen Straße kommt schnell eine feiernde Menschenmenge zusammen, Bengalfackeln werden gezündet, rot und blau. Die durchfahrenden Motorräder werden bejubelt. Autos müssen abbremsen, junge Leute steigen ihnen aufs Dach und jubeln dort.

Der erste Moment, in dem überhaupt nichts vom Spiel zu sehen, zu hören oder zu spüren ist, kommt am Square Montholon. Hier ist kaum jemand, jedenfalls niemand vor einem Bildschirm. Dann zwei Frauen: Sie brüllen jubelnd aus einem Fenster. Jetzt ist aus der Ferne auch zu hören, wo der nächste Bildschirm steht. Das 3:1 wird oft genug wiederholt.

Der Himmel ist weiß. Inzwischen sind Wolken aufgezogen. Zwei Kreuzungen weiter steht in einer Seitenstraße der beste Bildschirm des Tages. Er ist groß und kontrastreich. Auch aus großer Entfernung und trotz einfallenden Lichts ist hell, was hell, und dunkel, was dunkel sein sollte. Gestanden wird bis zur Hauswand gegenüber, es ist laut. Das Publikum scheint die Qualität des Bildschirms zu schätzen, ein Nachteil zeigt sich aber schnell: Zwei Stockwerke über dem Bildschirm tritt ein Mann ans offene Fenster und ballt jubelnd eine Faust. Dann entspannt er sie und zeigt vier Finger. "Quatre, quatre!", ist ihm von den Lippen abzulesen, während auf dem Bildschirm gestochen scharf zu sehen ist, wie Frankreich den Ball im Mittelfeld quer spielt. In freudigster Erregung jubelt man halb und schaut halb zu, wie der Ball in zwingenden Bewegungen nach vorne gespielt wird und ein Tor fällt, weil es fallen muss. Jetzt sind sie sich sicher: "Champion, champion, champion du monde".