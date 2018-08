Hannover 96 – Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Hannover 96 und Borussia Dortmund vor 49.000 Zuschauern mit einem 0:0 getrennt. Hannover 96 spielte von Anfang an auf Augenhöhe mit der kompakt stehenden Borussia und hatte zunächst Ballbesitz-Vorteile. Dortmund tat sich dagegen im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel unter Trainer Lucien Favre lange schwer. Das vor der Saison für mehr als 70 Millionen Euro aufgerüstete Dortmunder Star-Ensemble spielte recht bieder. Ein fulminantes Spiel wie noch beim 4:1 Sieg gegen RB-Leipzig blieb diesmal aus. Erst kurz vor der Pause drehte der BVB auf und kam durch Kapitän Marco Reus in einer ansonsten weitgehend ereignislosen ersten Hälfte zu zwei Großchancen.



Nach der Pause konnte dann aber auch Hannover wieder überzeugen und setzte den BVB erneut unter Druck. Auch wenn die Gäste mehr Torchancen hatte, ließen sie diese weitgehend ungenutzt. Maximilian Philipp köpfte mit etwas Glück an den Pfosten (60.), Reus verpasste nach guter Vorarbeit freistehend im Zentrum knapp das Tor (68.). Doch auch 96-Kapitän Waldemar Anton (78.) und Wood (87.) hätten noch zum Sieg für die in der Schlussphase dominierenden Hausherren treffen können.

Trotz der sieglosen Partie kann sich der BVB damit vorerst an der Tabellenspitze behaupten. Zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Sonntag hatten die Dortmunder gegen RB Leipzig gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen. Hannover schaffte nach dem 1:1 bei Werder Bremen das zweite Remis und nimmt damit vorerst den Tabellenplatz 9 ein. Eine gute Nachricht für die Hannover-96-Fans dürfte die kurz vor dem Spiel angekündigte Vertragsverlängerung von Stürmer Niclas Füllkrug sein. Der 25 Jahre alte Hannoveraner verlängerte seinen Vertrag bis 2022 und dürfte damit zum Top-Verdiener bei den Niedersachsen aufsteigen. Nach seinen 14 Toren in der Vorsaison war der Angreifer im Sommer bei vielen Vereinen sehr begehrt.